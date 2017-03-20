I dieci migliori ristoranti italiani secondo GialloZafferano Uliassi conquista il podio

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Per anni ha aiutato milioni di italiani a trovare una soluzione al dilemma quotidiano: “Cosa cuciniamo stasera?”. Ora GialloZafferano, il food media brand leader in Italia, fa un passo avanti e risponde anche alla domanda: “Dove andiamo a mangiare?”.

Da questa evoluzione nasce GialloZafferano Ristoranti, una piattaforma digitale (disponibile sul sito dedicato e tramite app) progettata per mappare, confrontare e armonizzare le valutazioni sui luoghi della ristorazione italiana.

Non una semplice guida, ma uno strumento di orientamento che mette in dialogo le recensioni di 15 fonti del settore, leggendole attraverso oltre cento parametri.

L’obiettivo? Offrire un giudizio trasparente, oggettivo e comparabile per trovare il locale giusto, nella zona prediletta e al prezzo desiderato.

La Top 10 e la mappa dell’eccellenza diffusa

La Top 10 di GialloZafferano Ristoranti fotografa il meglio della cucina italiana. Al vertice della classifica nazionale di GialloZafferano Ristoranti si posiziona l’Osteria Francescana (Modena), seguita sul podio da Uliassi (Senigallia) e da Piazza Duomo (Alba).

Qui la classifica completa:

1. Osteria Francescana (Modena)

2. Uliassi (Senigallia, AN)

3. Piazza Duomo (Alba, CN)

4. Reale (Castel di Sangro, AQ)

5. Le Calandre (Rubano, PD)

6. Villa Crespi (Orta San Giulio, NO)

7. La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri (Roma)

8. Enoteca Pinchiorri (Firenze)

9. Da Vittorio (Brusaporto, BG)

10. 12 Apostoli (Verona)

A livello geografico, la distribuzione della top 100 nelle regioni vede in testa la Lombardia (19%), seguita da Lazio (12%) e Piemonte (10%) poi Toscana, Campania e Veneto, tutte al 9%.

I 100 migliori ristoranti italiani sono distribuiti in oltre 70 città. Se Roma e Milano guidano la classifica della Top 100 con 10 indirizzi ciascuna, il vero dato macroscopico è un altro: l’80% dell’eccellenza gastronomica italiana si trova fuori dalle due principali metropoli.

«GialloZafferano ha sempre aiutato le persone a fare scelte migliori in cucina. Con GialloZafferano Ristoranti estendiamo questa missione anche al mondo del fuori casa. Abbiamo selezionato 15 fonti che parlano linguaggi diversi e le abbiamo tradotte in un unico indice trasparente e accessibile. Non un’ulteriore guida gastronomica, ma uno strumento utile per orientarsi al meglio. È questo il tipo di innovazione che vogliamo portare alle persone», ha dichiarato Andrea Santagata, Amministratore Delegato Mondadori Digital.

GZ Score: un indice sintetico che misura la qualità

GialloZafferano Ristoranti costruisce un sistema di lettura unificato di alcune delle fonti italiane e internazionali più autorevoli in ambito gastronomico, dalle grandi guide storiche alle principali classifiche globali, fino ai portali di recensioni degli utenti.

La nuova piattaforma di GialloZafferano si basa su un algoritmo proprietario che prende in esame i riconoscimenti pubblici di circa 10.000 insegne, valorizzando i migliori 5.000 ristoranti d’Italia, sulla base della qualità delle valutazioni ricevute.

Poiché ogni guida utilizza linguaggi differenti – stelle, forchette, punteggi o classifiche – l’algoritmo di GialloZafferano traduce tutte le valutazioni in una metrica comune attraverso tre fasi principali:

mappatura e normalizzazione dei riconoscimenti;

attribuzione di un coefficiente di autorevolezza alle diverse fonti;

costruzione di un punteggio finale che combina quantità e qualità delle valutazioni ricevute.

Il GZ Score è espresso su una scala da 6 a 10 con un decimale – ogni posizione in classifica è univoca. Il 10 è il valore massimo visualizzato sull’app e sul sito: dove compare, l’ordine tra i ristoranti è determinato da un punteggio sottostante ancora più granulare.

I badge: rapporto qualità/prezzo e locali “In evidenza”

La piattaforma introduce due speciali riconoscimenti per orientare i clienti:

GZ Smile (Miglior rapporto qualità/prezzo): il primato va a Trippa (Milano). La Top 10 Smile attraversa tutta l’Italia: Consorzio (Torino), Trattoria da Amerigo 1934 (Savigno, BO), La Brinca (Ne, GE), Lo Stuzzichino (Sant’Agata sui Due Golfi, NA), Al Cambio (Bologna), Antichi Sapori (Montegrosso, BAT), Ristorante Cacciatori (Cartosio, AL), SantoPalato (Roma) e Sora Maria e Arcangelo (Olevano Romano, RM). Il badge evidenzia la forza della provincia e dei centri minori.

In Evidenza (I trend del momento): dedicato alle insegne che registrano la maggiore crescita di attenzione da parte di critica e pubblico. Tra i nomi di spicco: Madonnina del Pescatore (Marzocca, AN), Duomo (Ragusa), Il Pagliaccio (Roma), Seta by Antonio Guida (Milano), D’O (Cornaredo, MI), Torre del Saracino (Vico Equense, NA), Agli Amici dal 1887 (Godia, UD), Glam Enrico Bartolini (Venezia), L’Argine a Vencò (Dolegna del Collio, GO) e DaGorini (San Piero in Bagno, FC).