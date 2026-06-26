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“Centri storici e lavoro: no a logiche di esclusione”

Rayane Moustamsik (Giovani Democratici): "Noi vogliamo imprese, lavoro e opportunità economiche per tutti"

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Politica
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Centro storico di Senigallia

La giunta regionale Acquaroli ha approvato una proposta che, dietro la parola “riqualificazione dei centri storici”, rischia di introdurre un’idea sbagliata: che per valorizzare qualcosa sia necessario limitare qualcun altro.

Il problema non è valorizzare le nostre tradizioni, che è giusto. Il problema nasce quando per valorizzare qualcosa si pensa di dover escludere qualcun altro.

Le nostre città vivono grazie a persone che ogni giorno lavorano, aprono la propria attività, pagano le tasse, rispettano le regole e contribuiscono alla crescita del territorio. Italiani e stranieri, senza differenze quando si parla di impegno, sacrificio e responsabilità.

Quando si comincia a distinguere tra attività “più adatte” e altre meno, si apre una strada pericolosa: quella dell’esclusione. E una città che esclude non si rafforza, si impoverisce.

Non si difende il commercio decidendo chi può lavorare e chi no. Le città crescono quando danno opportunità a chi vuole investire e costruire, non quando alzano barriere.

Noi vogliamo imprese, lavoro e opportunità economiche per tutti. Senza distinzioni arbitrarie. Senza porte chiuse.

Per questo chiediamo che la giunta Olivetti prenda una posizione chiara e si attivi affinché la Regione Marche modifichi questa proposta discriminatoria.

 

Segretario GD
Rayane Moustamsik

Commenti
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Glauco G. 2026-06-26 11:49:53
ma anche NO....per me è esattamente l'opposto..per valorizzare devi assolutamente escludere altrimenti rischi solo un mix di cose che porta all impoverimento di un centro storico (ad esempio). Il concetto è lungo da spiegare e proverò ad essere sintetico...1^ immagino che il PD sia in contrasto con questa filosofia perchè tenta..per l'ennesima volta..di stare al fianco del povero immigrato che apre un kebab in città..giusto? ok lasciamo aprire ma vale per lui e vale per TUTTI sia ben chiaro...non può il PD scegliere chi può godere della sua filosofia e chi NO altrimenti sarebbe ESLUDERE le categorie e le persone giusto? quindi..se domani ...al centro storico arrivasse il vero imprenditore? burger king in piazza Roma Mc donald's lungo il corso discoteca COCORICO' accanto alla sinagoga...asiatico di fronte la BNL.. tutte cose che in teoria possono già avvenire ma che possono anche aprire al mondo la città e inevitabilmente vanno sicuramente a impoverire l'attuale cultura e l'identità del centro storico..credo sia nromale no? più ti apri al mondo (cosa bellissima) e più tendi ad adottare parte della loro cultura ecc a discapito della tua ..ripeto..di base mi piace..io adoro sapere e capire le altre culture..amo il kebab..adoro viaggiare e capire altri popoli...ma se voglio tutelare qualcosa di mio..non posso aprirmi agli altri..credo sia normale no?...bello sarebbe fare una passeggiata in città sentendo sapori asiatici...hamburger da Mc..OPPURE SENTIRE TUNZ TUNZ TUNZ la domenica pomeriggio ...sarebbe sicuramente un passo in avanti per tutelare la cultura e la storia di Senigallia...giusto? aprirci al mondo è bello ma con paletti e con metodo non aprire a tutti solo per MODA o perchè per voi FA FIGO o porta VOTI. Se invece la si pensa esattamente all'opposto di quello che ho appena detto..allora non potrà più andare contro i cambiamenti giusto? tutti i cambiamenti perchè altrimenti sarebbe ESCLUDERE...quindi.. amerà i vari ecomostri in riva al mare (non possiamo vietare le cose no?) amerà anche il ponte a brugola no? perchè vietare l'apertura della novità e il progresso? se non esiste una TUTELA che vieta ma anzi che apre a TUTTI..allora si deve avere totale libertà di aprire a tutti il centro storico.. aprite anche al sindaco e al suo ponte a brugola no? cosa cambia? è LEGALE RICORDATE? IL PONTE è LEGALISSIMO..ESISTE PURE UNA SENTENZA DEL TAR...quindi perchè non farlo? perchè dichiaralro brutto rispetto il resto cdlela città...non ESCLUDETE le cose...ricordate? dovete accettare e INCLUDERE....da un lato hai negozi che non hanno nulla a che fare con la storicità del commercio di senigallia..dall'altro un ponte che non ha nulla a che fare con l'architettura della città...ma visto che non possiamo ESCLUDERE il primo..NON ESCLUDIAMO IL SECONDO ,...NO? Preciso per chi ..sicuramente..non avrà ancora capito...se uno straniero apre una pizzeria a me va benissimo...se apri un MC a me non va bene..lo apri fuori la città...non in città...nel panormaa italiano...ho odiato vedere 1 Mc Aprire in piazza di Spagna a Roma..andare li e sentire l'odore di Mc è IMBARAZZANTE DA QUANTO FA SCHIFO e sicuramente NON HA TUTELATO la storicità del posto...ma lo hanno fatto ed è lecito farlo...e il mio è solo un parere...amerei sentire i fiori della scalinata e non un panino ma se a voi piace il panino...che ci posso fare?
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