Senigallia rafforza presenza in Europa: Olivetti conferma deleghe internazionali a Bello Assessore rappresenterà Comune in FAIC e AICCRE. "Opportunità per progetti europei, relazioni internazionali, sviluppo territorio"

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Il sindaco Massimo Olivetti ha conferito all’assessore al Personale, Cultura e Istruzione, Gemellaggi e Politiche europee, Massimo Bello, le deleghe permanenti per la rappresentanza del Comune di Senigallia all’interno di due importanti organismi europei e internazionali: il FAIC e l’AICCRE.

Si tratta di incarichi che Bello aveva già ricoperto durante il precedente mandato amministrativo nel ruolo di presidente del Consiglio comunale e che oggi vengono rinnovati in coerenza con le deleghe assessorili affidategli, tra cui figurano proprio i Gemellaggi e le Politiche europee.

Nel dettaglio, l’assessore parteciperà ai lavori del FAIC sia nell’Assemblea sia nel Consiglio direttivo dell’organismo. Parallelamente, continuerà a rappresentare il Comune nelle attività dell’AICCRE, l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, a livello regionale, nazionale e internazionale.

Un incarico che si inserisce in un percorso già consolidato. Bello è infatti presidente della Federazione regionale AICCRE Marche, membro dell’Ufficio di Presidenza nazionale dell’associazione e componente della delegazione italiana presso il CCRE- CEMR, il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa con sede a Bruxelles.

“Ringrazio il sindaco Olivetti per la fiducia rinnovata – afferma Bello –. La presenza di Senigallia all’interno di questi organismi rappresenta una grande opportunità per la città. Significa essere protagonisti nelle dinamiche europee che coinvolgono gli enti locali e poter costruire rapporti istituzionali con città italiane, europee e dell’area balcanica”.

Secondo l’assessore, l’adesione e la partecipazione attiva alle reti internazionali consentono di sviluppare partenariati strategici e di accedere con maggiori possibilità ai programmi di finanziamento dell’Unione Europea.

“Essere presenti in questi contesti – spiega ancora l’assessore – significa creare occasioni concrete per la partecipazione a progetti nei settori della cultura, dell’ambiente, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dell’innovazione amministrativa. Ma significa anche condividere esperienze e buone pratiche con altre realtà locali, migliorando i servizi e le opportunità per il territorio”.

Particolare rilievo assume il lavoro legato alla Strategia Macroregionale Adriatico-Ionica, che favorisce il dialogo e la cooperazione tra le comunità che si affacciano sulle due sponde dell’Adriatico, rafforzando i rapporti con i Paesi dei Balcani e con gli altri partner europei.

“Le reti di città non sono semplici occasioni di rappresentanza istituzionale – conclude Bello – ma strumenti concreti per costruire progetti condivisi e attrarre risorse. Senigallia negli anni ha già partecipato con successo a diversi bandi europei e continuerà a investire nella costruzione di relazioni internazionali capaci di generare ricadute positive per la comunità locale, il mondo della cultura, il sistema economico e la pubblica amministrazione”.