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Cantagiro 2026: via da Ripe di Trecastelli, poi Staffolo, Ostra Vetere e Belvedere Ostrense

Finale regionale a Chiaravalle, poi per il terzo anno consecutivo le Finali Nazionali saranno a Senigallia dal 5 al 12 settembre

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Cantagiro

Il Cantagiro, storico concorso canoro nato nel 1962, torna per l’edizione 2026 con un’estate di musica, talento ed emozioni.

Alla direzione artistica e conduzione Marco Zingaretti, sul palco si alterneranno 30 cantanti marchigiani selezionati, divisi nelle categorie Baby, Junior, Cover e Cantautori con brani inediti.

LE TAPPE MARCHIGIANE

La prima serata live si terrà Giovedì 25 Giugno alle ore 21.15 ai giardini Pro Loco di Ripe di Trecastelli. Ospiti: Martina Boezio, vincitrice nazionale del Cantagiro 2025 e il gruppo dialettale Sò De Montenovo.

Domenica 28 Giugno sarà Staffolo ad ospitare la seconda tappa in Piazzale dei Martiri. Una serata di grande musica e spettacolo con la cabarettista Lucia Fraboni. In esposizione anche le auto d’epoca. A seguire Domenica 12 Luglio Ostra Vetere in Pzza Dei Martiri con ospiti il barzellettiere Rana e la compagnia dialettale Sò de Montenovo. Domenica 26 Luglio Belvedere Ostrense in Pzza S. Pietro dove ospiti saranno i ballerini della Mamo Dance

Il concorso prosegue con due appuntamenti storici.

Cantagiro - Finale 2025Domenica 23 Agosto, anche quest’anno, Chiaravalle ospiterà la Finalissima Regionale Marche del Cantagiro 2026, con la partecipazione del duo canoro Jalisse. A seguire, i finalisti marchigiani voleranno al palco nazionale: dal 5 al 12 Settembre tutto il team Marche, insieme ad artisti e addetti ai lavori, sarà protagonista delle Finali Nazionali del Cantagiro 2026 a Senigallia. Per il terzo anno consecutivo, la “Spiaggia di Velluto” accoglierà artisti e ospiti di fama nazionale per decretare i vincitori di ogni categoria.

Il Cantagiro compie 64 anni di storia ed è uno dei concorsi canori più longevi d’Italia. Nato nel 1962 come “gara itinerante” lungo la Penisola, ha fatto scuola: per decenni è stato il trampolino di lancio ufficiale per la musica leggera italiana.

Dalla piazza al Festival di Sanremo, al successo nazionale. 

Prima di diventare icone, tantissimi big hanno mosso i primi passi proprio sul palco del Cantagiro: Anni ’60: Adriano Celentano, Gianni Morandi, Little Tony, Patty Pravo, Mino Reitano, Mina, Lucio Dalla, Gianni Nazzaro

Anni ’70-’80: Toto Cutugno, Al Bano, Romina Power, Ricchi e Poveri, Marcella Bella, Drupi, Iva Zanicchi, Mia Martini

Anni ’90-2000: Anna Tatangelo, Zero Assoluto, Alexia, Tiziano Ferro ha partecipato alle selezioni giovanili, Gigi D’Alessio.

Una kermesse che ha lanciato generi, mode e carriere.

Non era solo un concorso: era il “provino” davanti al pubblico vero, tra una piazza e l’altra, senza filtri.  Chi reggeva il palco del Cantagiro, poi reggeva Sanremo e le classifiche.

Per questo l’edizione 2026 resta un evento storico: continua una tradizione che da 64 anni scopre e premia le voci nuove della musica italiana.

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