Cantagiro 2026: via da Ripe di Trecastelli, poi Staffolo, Ostra Vetere e Belvedere Ostrense Finale regionale a Chiaravalle, poi per il terzo anno consecutivo le Finali Nazionali saranno a Senigallia dal 5 al 12 settembre

Il Cantagiro, storico concorso canoro nato nel 1962, torna per l’edizione 2026 con un’estate di musica, talento ed emozioni.

Alla direzione artistica e conduzione Marco Zingaretti, sul palco si alterneranno 30 cantanti marchigiani selezionati, divisi nelle categorie Baby, Junior, Cover e Cantautori con brani inediti.

LE TAPPE MARCHIGIANE

La prima serata live si terrà Giovedì 25 Giugno alle ore 21.15 ai giardini Pro Loco di Ripe di Trecastelli. Ospiti: Martina Boezio, vincitrice nazionale del Cantagiro 2025 e il gruppo dialettale Sò De Montenovo.

Domenica 28 Giugno sarà Staffolo ad ospitare la seconda tappa in Piazzale dei Martiri. Una serata di grande musica e spettacolo con la cabarettista Lucia Fraboni. In esposizione anche le auto d’epoca. A seguire Domenica 12 Luglio Ostra Vetere in Pzza Dei Martiri con ospiti il barzellettiere Rana e la compagnia dialettale Sò de Montenovo. Domenica 26 Luglio Belvedere Ostrense in Pzza S. Pietro dove ospiti saranno i ballerini della Mamo Dance.

Il concorso prosegue con due appuntamenti storici.

Domenica 23 Agosto, anche quest’anno, Chiaravalle ospiterà la Finalissima Regionale Marche del Cantagiro 2026, con la partecipazione del duo canoro Jalisse. A seguire, i finalisti marchigiani voleranno al palco nazionale: dal 5 al 12 Settembre tutto il team Marche, insieme ad artisti e addetti ai lavori, sarà protagonista delle Finali Nazionali del Cantagiro 2026 a Senigallia. Per il terzo anno consecutivo, la “Spiaggia di Velluto” accoglierà artisti e ospiti di fama nazionale per decretare i vincitori di ogni categoria.

Il Cantagiro compie 64 anni di storia ed è uno dei concorsi canori più longevi d’Italia. Nato nel 1962 come “gara itinerante” lungo la Penisola, ha fatto scuola: per decenni è stato il trampolino di lancio ufficiale per la musica leggera italiana.

Dalla piazza al Festival di Sanremo, al successo nazionale.

Prima di diventare icone, tantissimi big hanno mosso i primi passi proprio sul palco del Cantagiro: Anni ’60: Adriano Celentano, Gianni Morandi, Little Tony, Patty Pravo, Mino Reitano, Mina, Lucio Dalla, Gianni Nazzaro

Anni ’70-’80: Toto Cutugno, Al Bano, Romina Power, Ricchi e Poveri, Marcella Bella, Drupi, Iva Zanicchi, Mia Martini

Anni ’90-2000: Anna Tatangelo, Zero Assoluto, Alexia, Tiziano Ferro ha partecipato alle selezioni giovanili, Gigi D’Alessio.

Una kermesse che ha lanciato generi, mode e carriere.

Non era solo un concorso: era il “provino” davanti al pubblico vero, tra una piazza e l’altra, senza filtri. Chi reggeva il palco del Cantagiro, poi reggeva Sanremo e le classifiche.

Per questo l’edizione 2026 resta un evento storico: continua una tradizione che da 64 anni scopre e premia le voci nuove della musica italiana.