Le Marche tra le righe: il 26 giugno a Senigallia “Oltre lo specchio” Da IoBook la presentazione del libro di Catiuscia Ceccarelli e Federica Merli

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Prosegue nelle Marche il tour di presentazione di Oltre lo specchio, il libro scritto dalla giornalista Catiuscia Ceccarelli e dalla biologa nutrizionista Federica Merli che racconta la storia di Giulia Pizzuto e la sua testimonianza legata ai disturbi del comportamento alimentare.

La prossima tappa è in programma venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21.15 negli spazi esterni della libreria IoBook di Senigallia, nell’ambito della rassegna culturale Le Marche tra le righe. L’iniziativa è organizzata dalla libreria su impulso di Giovanna Curto.

Nel corso della serata le autrici dialogheranno con Giulia Mancinelli, direttrice di Vivere Senigallia, in un confronto aperto al pubblico sui temi affrontati nel libro e sul valore della testimonianza come strumento di sensibilizzazione sui DCA.

Oltre lo specchio dà voce all’esperienza di Giulia Pizzuto, offrendo un racconto intenso e autentico del percorso vissuto in relazione ai disturbi del comportamento alimentare. Il libro affronta una tematica complessa e attuale, attraverso un linguaggio semplice e gentile, che possa essere fruibile anche dalle nuove generazioni. Un lavoro che contribuisce a promuovere una maggiore consapevolezza su problematiche che coinvolgono non solo chi ne soffre, ma anche famiglie e comunità.

L’ingresso è libero.