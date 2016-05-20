“Caldo insostenibile in Biblioteca, investiamo il milione di euro ascoltando chi la vive” Margiotta (PD) lancia il suo appello a sindaco e assessore alla cultura: "Diamo insieme una risposta seria e strutturale"

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Con questo comunicato voglio rivolgermi direttamente al Sindaco Olivetti, alla Giunta, all’assessore alla Cultura Massimo Bello e a tutti i colleghi consiglieri comunali per porre l’attenzione su un luogo che mi sta a cuore, la Biblioteca Antonelliana.

Nel 2023, neanche tre anni fa, l’Amministrazione comunale di Senigallia chiudeva per circa due mesi la Biblioteca Antonelliana per dotarla di un nuovo impianto di climatizzazione. Oggi, i risultati di quel lavoro risultano insufficienti. In questi giorni, infatti, tantissime persone lamentano un caldo insostenibile, in particolare nell’aula principale.

Molti giovani hanno smesso di venire a studiare qui in biblioteca proprio per questo motivo. Altri si sono attrezzati portando dei piccoli ventilatori da casa oppure mettendosi a studiare sopra la poca aria che esce dai condizionatori. Ora, alla politica, e in particolare all’Amministrazione comunale, la scelta se ascoltare chi frequenta la biblioteca oppure aprire una nuova stagione di giustificazioni e accuse di strumentalizzazioni.

Ma oltre a chiedere che venga risolta questa attuale criticità, non possiamo fermarci qui. Nella campagna elettorale da poco conclusasi, infatti, si è parlato di un milione di euro di investimenti per la nostra biblioteca. Una somma importante che, se ben spesa, può davvero dare risposte concrete a tutta la nostra città e non solo. Per farlo, però, è necessario ascoltare chi la Biblioteca la frequenta quotidianamente, coloro che ci lavorano, chi ci passa semplicemente per leggere un libro o i giornali. Io continuerò il mio impegno in Consiglio Comunale e spero, finalmente, che si possa dare insieme una risposta seria e strutturale a uno spazio che è luogo di cultura e aggregazione.

Giovanni Margiotta

Consigliere Comunale Partito Democratico