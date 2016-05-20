Ad Ancona i campionati italiani di padel B Da domani, giovedì 25 giugno, a domenica 28 giugno, Ancona torna al centro del padel italiano

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Da domani, giovedì 25 giugno, a domenica 28 giugno, Ancona torna al centro del padel italiano.



Il circolo Bola Padel Next è stato selezionato come unica struttura in Italia ad ospitare l’intera fase finale delle Finali Nazionali di Serie B di padel, uno degli appuntamenti più importanti del calendario padelistico nazionale, organizzato in collaborazione con la FITP e patrocinato dal CONI e dal Comune di Ancona.

I numeri della manifestazione sono particolarmente indicativi e testimoniano la crescita della disciplina che anche nelle Marche negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, come nel resto d’Italia.

La manifestazione porta nel capoluogo marchigiano circa 300 presenze nei giorni di gara.

Sedici squadre nazionali — 8 maschili e 8 femminili — provenienti da tutta Italia si sfideranno in 42 match ufficiali, per un totale di oltre 100 ore complessive di gioco. In campo oltre 150 atleti, tra professionisti e giocatori di livello nazionale e internazionale, accompagnati da staff tecnici, dirigenti e numerose figure istituzionali.

Il programma è così articolato.

Si parte giovedì 25 giugno con i quarti di finale del tabellone femminile. Le semifinali sono in programma sabato 27, mentre domenica 28 giugno si assegneranno titoli e promozioni con le finalissime. Gli incontri prendono il via ogni giorno a partire dalle ore 10:00.

La struttura che ospita l’evento è tra le più frequantate e qualificata del panorama del padel nazionale.

Il Bola Padel Next, a pochi minuti dal centro storico di Ancona, mette a disposizione 10 campi da padel, una palestra attrezzata, aree relax, bar, ristorante, ampio parcheggio e supporto di personal trainer: tutto quello che serve per un evento di portata nazionale.

Ancona, ancora una volta, al centro del padel che conta per un evento attesissimo.