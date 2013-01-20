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Canafoglia (FdI) sul Programma quinquennale per le Aree Protette

"Investiamo 16 milioni di euro per tutelare ambiente, biodiversità e sviluppo sostenibile delle Marche"

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Politica
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Corrado Canafoglia

“Con l’approvazione del Programma Quinquennale per le Aree Protette 2026-2030 la Regione Marche compie un passo importante per la tutela del patrimonio ambientale e per la valorizzazione sostenibile del territorio. Si tratta di un atto strategico che garantisce programmazione, investimenti e una visione chiara per il futuro delle nostre aree naturali. Le Marche possono contare su una rete di 13 aree protette che si estende per quasi 90 mila ettari, pari al 9,57% del territorio regionale. Sommando parchi, riserve, siti Natura 2000, aree floristiche e foreste demaniali, la superficie tutelata raggiunge già il 20,8% del territorio regionale, un patrimonio ambientale di straordinario valore che intendiamo rafforzare attraverso una programmazione concreta e risorse adeguate”.

Queste le dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Canafoglia, relatore di maggioranza del provvedimento approvato dall’Assemblea legislativa.

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