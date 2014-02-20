Operazione Suburra nelle Marche, eseguite 12 misure cautelari
Un’organizzazione avrebbe introdotto in tutto il territorio delle Marche tonnellate di stupefacenti, pubblicizzati e venduti on line, sulle piattaforme di messaggistica istantanea
324 Letture0 commenti
Gli investigatori della Polizia di Stato – S.I.S.C.O. di Ancona, Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Macerata –, nell’ambito di un’indagine diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Ancona,Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!