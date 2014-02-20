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Operazione Suburra nelle Marche, eseguite 12 misure cautelari

Un’organizzazione avrebbe introdotto in tutto il territorio delle Marche tonnellate di stupefacenti, pubblicizzati e venduti on line, sulle piattaforme di messaggistica istantanea

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Cronaca
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Questura di Ancona e volante, polizia, 113

Gli investigatori della Polizia di Stato – S.I.S.C.O. di Ancona, Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Macerata –, nell’ambito di un’indagine diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Ancona,

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