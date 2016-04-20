Espolare il mondo del tennis, incontro all’università di Macerata il 24 marzo

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Il tennis non è soltanto una disciplina sportiva, ma anche un importante strumento di crescita sociale e culturale

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Il tennis non è soltanto una disciplina sportiva, ma anche un importante strumento di crescita sociale e culturale. È questo il filo conduttore

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Redazione Senigallia Notizie
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Pubblicato Lunedì 23 marzo, 2026 
alle ore 13:11
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