Doppio rinforzo a centrocampo per la Vigor Senigallia Tesserati Edoardo Furini ed Antonio Carnevale

Doppio importante colpo a centrocampo per la Vigor Senigallia. La società annuncia l’innesto di due calciatori per rinforzare la zona mediana rossoblu e mettere a disposizione di mister Antonioli nuove “armi” da scegliere e utilizzare per le prossime partite: tesserati Edoardo Furini e Antonio Carnevale.

EDOARDO FURINI – Classe 2004, arriva in prestito dal Caldiero e già oggi è previsto il suo primo allenamento insieme ai nuovi compagni. Giovane ma già ricco di esperienze. Furini cresce nel settore giovanile del Verona, dove si mette in mostra e si guadagna la prima chance nel mondo dei grandi, approdando al Caldiero, club veneto. Qui, nella stagione 2023-2024, vince la Serie D (girone B) da protagonista, registrando complessivamente 34 presenze e 2 gol tra campionato, Coppa Italia e Poule Scudetto. Nella stagione corrente, sempre al Caldiero, ha raccolto 11 gettoni in Serie C (girone A), siglando la sua prima rete da professionista. Di ruolo mezzala, Furini può ricoprire anche altre zone del centrocampo, avendo già indossato i panni del playmaker in passato.

ANTONIO CARNEVALE – Classe 2000, è un centrocampista duttile con importanti capacità realizzative. Cresciuto nelle giovanili della Casertana, da 6 anni milita e cresce costantemente in Serie D. Prime giovani esperienze con Agnonese, Pomigliano, Pro Sesto, Portici, Picerno e Casertana. La sua carriera sboccia al Termoli dove due anni fa – stagione 2022-2023, girone F – colleziona 35 presenze e ben 10 gol. La stagione scorsa è approdato al Real Casalnuovo (girone I) e anche lì ha fatto molto bene: 33 presenze e 9 reti in totale. L’estate scorsa si è trasferito all’ambizioso Pompei (girone I), ma dopo appena due mesi complicati per il club e la conseguente rivoluzione di metà novembre, Carnevale è passato all’Angri (girone H). Sin qui quest’anno ha giocato 14 partite in totale. Già in passato fra lui e la Vigor – che lo aveva affrontato e notato al Termoli – c’erano stati degli abboccamenti. Ora il matrimonio fra lui e Senigallia, voluto fortemente anche dal ragazzo, è cosa fatta. Arriverà in serata e domani mattina svolgerà il suo prima allenamento in rossoblu.

I loro tesseramenti sono cosa fatta, quindi entrambi sono a disposizione del mister che se vorrà potrà convocarli e utilizzarli già domenica. Da parte della società, a Edoardo e Antonio – che hanno scelto rispettivamente la maglia numero 77 ed 11 – un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo!