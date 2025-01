Teatri marchigiani patrimonio Unesco. Carancini: “Acquaroli e Latini esultano, ma…” "Iniziale proposta drasticamente ridotta dal governo Meloni: candidati solo 14 rispetto ai 61 previsti. E Sferisterio resta escluso"

283 Letture Politica

“Ha dell’incredibile come il presidente Francesco Acquaroli e l’onorevole Giorgia Latini vogliano far passare come un grande successo una loro sonora sconfitta, frutto di approssimazione e scarsa attitudine alla cultura.

Sì, perché di fatto questo ci dice la notizia dell’avanzamento della candidatura a patrimonio Unesco di 14 teatri storici delle Marche. Solamente 14, di fronte a una proposta iniziale che prevedeva una lista di ben 62 teatri, ridefinita dal Ministero. Una proposta che è stata drasticamente stravolta sia nei suoi obiettivi che nella sua filosofia iniziale”.