“Ennio Morricone e la sua musica: indagine su un genio” apre il corso musicale LUAS Venerdì 24 gennaio 2025, ore 16.30 all'Auditorium San Rocco di Senigallia, conferenza del Maestro Paolo Quilichini

270 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 16,30 presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia, conferenza del Maestro Paolo Quilichini, pianista e compositore, docente presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.

L’incontro costituisce l’inaugurazione, per il presente anno accademico, del corso “Il sapore della musica” coordinato da Simonetta Fraboni.

Il compositore romano Ennio Morricone, scomparso nel 2020 ultranovantenne, rappresenta un mito internazionale nel campo della musica da film, la musica applicata alle immagini. Vincitore di due Premi Oscar e tre volte vincitore al Grammy awards è stato anche direttore d’orchestra e autore di musica colta. Inizia una carriera da brillante giovane arrangiatore per la RCA italiana, e la continua giungendo a musicare oltre 400 film e significativi brani di musica classica contemporanea.

La lezione di venerdì 24 sarà un viaggio attraverso l’universo musicale di Morricone, percorso artistico narrato dal Maestro Paolo Quilichini che oltre ad averlo conosciuto è anche stato suo allievo all’Accademia Chigiana. Un percorso fatto di ascolti e analisi delle sue partiture, di musica assoluta e di musica cinematografica, che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Paolo Quilichini dopo aver compiuto gli studi classici a Sassari si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio di Ferrara e in Composizione e Musica Elettronica al Conservatorio di Bologna. Ha inoltre studiato Musica Corale e Direzione di Coro, Organo e Composizione Organistica, Musica Jazz. Autore di musica da camera, elettronica, orchestrale, sacra, musiche di scena per il teatro, opera e numerose musiche per pianoforte. Nelle sue composizioni ha sempre cercato di non perdere il legame con la musica popolare, soprattutto con la tradizione musicale della Sardegna, trasportando in un contesto colto le caratteristiche proprie della stessa, fondendole con elementi tipici della musica Jazz e contemporanea. Ha anche affrontato il genere sacro recuperando le antiche modalità liturgiche e rivisitandole con stilemi e linguaggi propri della musica dei nostri giorni.

All’Accademia Musicale Chigiana di Siena, dove ha approfondito lo studio della Musica per film sotto la guida di Sergio Miceli ed Ennio Morricone, ottenendo per due anni di seguito (1993-1994) il Diploma di Merito e il primo premio del corso (1993).

La sua prolifica attività compositiva lo ha visto vincitore di numerosi premi di Composizione nazionali ed internazionali. Titolare della Cattedra di Teoria dell’Armonia e Analisi presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, è anche docente del Corso di Storia della musica applicata alle immagini.

Collabora con la rivista “Colonne Sonore” – specializzata in musica per il cinema – e per essa ha curato una monografia su Nino Rota.

Alla composizione musicale affianca l’attività di scrittura letteraria: i suoi racconti, di vario genere tra cui l’horror, sono stati premiati nei Concorsi letterari e pubblicati in Antologie specializzate, tra cui Un Natale Horror 2022 e 2023.

Per ogni informazione sulla Luas è a disposizione l’ufficio Educazione e Formazione, Via F.lli Bandiera, 11 (Palazzo Ferroni Frati, ex Tribunale), tel. 071 6629350.