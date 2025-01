Si apre la quinta edizione del premio “Piccolo comune amico” Iscrizioni aperte fino al prossimo 3 marzo

Torna quest’anno anche nelle Marche il premio “Piccolo comune amico”, realizzato da Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Symbola, Uncem, con lo scopo di valorizzare i piccoli Comuni italiani, far conoscere le eccellenze locali e favorire il turismo.