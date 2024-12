Ristori alluvione, ecco la modulistica Ci si riferisce, per i ristori, ai fatti del 18 settembre 2024

285 Letture Cronaca

Pronta la modulistica (modello B1 per i cittadini e C1 per le imprese) per la ricognizione dei danni e richiesta di contributo a seguito dell’evento del 18 settembre 2024.

Con Ordinanza OCDPC n. 1105 del 18 ottobre 2024 – Decreto Commissario Delegato del 2 novembre 2024 sono stati pubblicati ed approvati i modelli per la ricognizione e richiesta di contributi per i cittadini ed imprese a seguito degli eventi del 18 settembre 2024 e successivi giorni.

Sono previste due principali linee di ristoro:

· Per i privati: È possibile richiedere un contributo fino a 5.000 euro per ciascun immobile danneggiato, compilando il modello B1. Le domande dovranno essere trasmesse al Comune di Senigallia, con le modalità sotto riportate, che si occuperà di raccogliere e inoltrare le richieste alla Regione.

· Per le attività produttive: Le imprese potranno richiedere ristori fino a 20.000 euro, compilando il modello C1 direttamente sulla piattaforma regionale con le modalità sotto riportate.

PER I CITTADINI:

Il modello B1 per i cittadini, è già scaricabile dal sito del Comune di Senigallia (Home Page sezione “ACCESSO RAPIDO “– INFO ALLUVIONE – MODULO B1 – RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE evento del 18 settembre 2024 – LINK: https://www.comune.senigallia.an.it/novita/alluvione-info-per-la-liquidazione-del-contributo-risarcitorio-e-del-contributo-per-il-primo-sostegno/

I cittadini che avranno compilato il Modello B1 dovranno, tassativamente entro il 15/01/2025 ore 13.00, inviarlo al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.senigallia.an.it oppure tramite Pec a comune.senigallia@emarche.it oppure potranno consegnarlo presso l’ufficio protocollo sito in di Piazza Roma 8 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Per ogni informazioni inerenti alla compilazione del Modello B1 si potrà inviare una richiesta al seguente indirizzo mail: info.alluvione@comune.senigallia.an.it

PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE:

Per la compilazione della ricognizione danni delle attività produttive modello C1, l’incaricato dell’attività produttiva (titolare o suo delegato) potrà eseguire la compilazione ESCLUVIVAMENTE ONLINE, eseguendo l’accesso alla piattaforma https://alluvione2024.regione.marche.it utilizzando le credenziali SPID.

Una volta autorizzato l’accesso, cliccando sul menù “CreaDocumento”, l’utente potrà compilare il modulo MOD_C1 – Modello C1/MARCHE – Ricognizione dei danni subiti per domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive.

Attenzione la piattaforma per le attività economiche sarà attiva fino alle ore 13 del giorno 24 gennaio 2025.