“A Saltamartini abbiamo dovuto ricordare che esiste la disabilità gravissima” Interviene il Comitato Difesa Ospedale

L’ex Sindaco di Cingoli, ora vice-Presidente della Regione Marche e Assessore con delega alla sanità, ai servizi sociali e sostegno alla famiglia è ormai tutto dedito a inaugurare Punti salute, Ospedali, Tac etcc…tranne che a Senigallia-

Con tutti questi impegni magari aveva dimenticato di erogare il contributo (una elemosina) alla famiglie fragili che le avrebbe fatte uscire un po’ dalle difficoltà economiche che le attanaglia.

Ma per fortuna le Associazioni glielo hanno ricordato e allora ha emanato il provvedimento destinato alle famiglie con disabili gravissimi.

In ritardassimo, ma l’ha fatto!!

Si deve sapere che per vedersi riconosciuto questo “status” la persona non deve essere solo invalida al 100% e quindi non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cosa c’è di più grave??) ma anche dichiarata “gravissima” da una commissione.

Una burocrazia intollerante quando poi in Regione non si fanno mancare niente.

Magari erogando il contributo pochi giorni prima di Natale ha pensato di fare un regalo?

Non lo sappiamo ma è certo che da due anni questo “diritto” si è allungato nei tempi, prima era subito dopo l’estate.

Se poi parliamo del contributo diciamo che è al limite dell’elemosina. Una famiglia con all’interno un disabile gravissimo ha meno di 10 euro al giorno, una prebenda.

Inoltre chi prende il contributo non deve avere supporti o servizi comunali di sorta altrimenti non gli viene riconosciuto il diritto.

In Regione sanno quanto è l’ammontare delle spese specialistiche che gravano sulle famiglie con un disabile a carico?

E sanno che deve essere accudito 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno e che stando nel proprio domicilio non grava ma anzi fa risparmiare alla comunità??

No, non lo sanno o fanno finta!!

Parlare delle persone disabili non rovina il Natale e non se ne parlerebbe se le Istituzioni se nè facessero carico come è loro dovere.

Ma le loro famiglie verranno buone per i voti regionali, a fine settembre 2025, e siamo pronti a scommettere che questa volta il contributo arriverà poco prima delle elezioni!!.

Buon Natale a tutti, anche a Saltamartini.

COMITATO OSPEDALE – prof.DANIELA SABBATINI – VICE PRESIDENTE