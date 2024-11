Si riunisce il Consiglio comunale di Senigallia Lunedì 11 novembre

155 Letture Politica

Il Presidente Massimo Bello ha convocato la seduta di aula del Consiglio comunale per lunedì 11 novembre alle ore 15 nella sala “Giuseppe Orciari” del Palazzo comunale.

La riunione si terrà in forma mista (simultanea partecipazione sia in presenza che da remoto degli eletti) e in sessione ordinaria. La seduta, allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini, sarà sottoposta a registrazione audio e video, e diffusa direttamente in streaming attraverso la WEB TV del sito internet istituzionale www.comune.senigallia.an.it, tenuto conto della presenza in Aula di telecamere per la trasmissione delle immagini, ma anche in diretta su Radio Duomo Senigallia (frequenza 95.2 MHz FM) e in diretta Facebook sul profilo pubblico istituzionale del Comune di Senigallia.

La seduta di lunedì 11 novembre vedrà la consueta ora dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze scritte a risposta orale, e al Question Time dei Consiglieri per poi arrivare alle eventuali comunicazioni e dichiarazioni del Presidente del Consiglio Massimo Bello e del Sindaco Massimo Olivetti.

Subito dopo, il Consiglio sarà chiamato a discutere la Proposta n. 2024-5434 recante “Monoblocco D2 Ospedale di Senigallia – Cessione area di sedime di proprietà del Comune di Senigallia identificata al catasto al Foglio 5 Mappale 2711 all’AST Ancona Marche”, il cui relatore sarà il Sindaco Massimo Olivetti.

I lavori proseguiranno con l’esame della Proposta n. 2024-3705 recante “Aggiornamento del Regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, la cui relatrice sarà l’Assessore all’ambiente Elena Campagnolo.

Il Consiglio esaminerà, infine, la Proposta di Mozione recante “Comitato 15 settembre-Alluvione Valli del Misa e Nevola” a firma dei Consiglieri Bomprezzi, Angeletti, Beccaceci, Giuliani, Pagani, Pergolesi, Piazzai, Romano (Gruppi PD, Vivi Senigallia, Vola Senigallia, Diritti al Futuro-Avs, la cui relatrice sarà la prima firmataria, Consigliera Chantal Bomprezzi.