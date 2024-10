La Vigor Senigallia si rituffa subito nel campionato: infrasettimanale a Teramo Si gioca mercoledì 23 ottobre alle 18 allo stadio Bonolis

156 Letture Sport

C’è subito un’occasione per rifarsi. Per dimenticare la gara con il Sora, per tornare a sorridere. Il primo turno infrasettimanale della stagione è alle porte: la Vigor Senigallia mercoledì 23 ottobre fa visita al Città di Teramo per l’ottava giornata del girone di andata.

Appuntamento alle ore 18, allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. E sarà tosta, tostissima, ma bisogna svoltare.

I padroni di casa sono reduci da ben sei risultati utili consecutivi, erano stati descritti in estate come una finta matricola e lo stanno dimostrando coi fatti. Il Città di Teramo ha perso solo al debutto, in casa della capolista Fossombrone, 4-1. Poi tre pareggi e altrettante vittorie, queste con Avezzano, Isernia e Ancona. I segni “ics” con Roma City, Castelfidardo e l’ex leader della classifica Chieti.

La Vigor Senigallia è avvisata, ma ha tutte le carte in regola per disputare una grande partita in Abruzzo. La formazione di mister Aldo Clementi deve svoltare, deve tornare a sorridere dopo tre partite consecutive senza vincere. Le assenze non possono diventare un alibi troppo grande, ma un motivo in più per fare gruppo, per unirsi e remare tutti verso la stessa direzione. Come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare.

Forza ragazzi, forza Vigor Senigallia!