Oney Tapia al Medi di Senigallia: “Vinto sfida più grande, quella con me e il mio limite” Gli studenti hanno potuto ascoltare la testimonianza dell'atleta paralimpico, medaglia d'oro nel lancio del disco a Parigi 2024

209 Letture Cronaca

Sabato mattina, 19 ottobre, Oney Tapia, medaglia d’oro nel lancio del disco alle paraolimpiadi di Parigi 2024, ha incontrato le studentesse e gli studenti di alcune classi del Liceo scientifico Medi di Senigallia.

Nell’Aula Magna gremita, Oney Tapia ha raccontato la propria storia, personale e sportiva, coinvolgendo tutti i presenti ed in particolar modo i ragazzi.

Dalle parole di Tapia, i ragazzi hanno potuto ascoltare dal vivo la straordinaria testimonianza di uomo che, a causa di un gravissimo incidente sul lavoro, è diventato completamente cieco.

Dietro ogni successo c’è serietà e lavoro, tanto sudore: “Ciò che conta è aver vinto la sfida più grande, quella con me stesso e il mio limite. Ma non mi sento un supereroe. Vorrei dire a tutti che una luce in fondo al tunnel può sempre accendersi e illuminare il nostro cammino. Per questo vado nelle scuole. Ai ragazzi dico che la vita ti mette alla prova, ma nonostante sconfitte e cadute bisogna lottare e mettersi in gioco per ottenere dei risultati. Chi si arrende, perde prima di cominciare”.

E ancora: “Mi sento anche fortunato rispetto a tanti disabili. La vista a volte può essere un limite, perché non ti fa andare oltre le apparenze. Io ho perso gli occhi ma non la capacità di vedere col cuore. E il sorriso o una risata ha un potere grande: butta giù i muri. Grazie allo sport riesci a tirare fuori tutte le virtù. Spesso invece ci facciamo paranoie inutili. Oggi posso dire che ciò che ho vissuto non è stata una tragedia, ma una benedizione. È questo il regalo più bello che mi ha fatto la vita: mi ha insegnato a coltivare la forza e la speranza. E mi ha dato la prova che si può anche ballare al buio ed essere felici, sapendo che in quel buio risplendono le stelle”.

All’incontro, promosso dal Comune e dalla Diocesi di Senigallia e moderato da Laura Mandolini, hanno partecipato anche il Dirigente Scolastico Lorenzo Savini, Fabio Luna (Presidente C.O.N.I Marche), Roberto Novelli (Vice Presidente), Tarcisio Pacetti (Consigliere C.I.P. Marche), Alessandro Bailetti (Presidente della Consulta dello Sport del Comune di Senigallia), Vittorio De Salsi (fiduciario C.O.N.I Marche), Veronica Quagliarini (Presidente Panathlon Club Senigallia) e Stefano Ripanti (Governatore Panathlon Area 5).