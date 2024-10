Vent’anni di presenza a Senigallia: BCC Fano dona un evento teatrale alla comunità Per l'occasione lo storyteller Luca Pagliari ha ideato una serata-evento che dà voce a numerosi protagonisti del territorio e ripercorre i principali accadimenti di questi 20 anni. Appuntamento il 23 ottobre al Teatro "La Fenice"

E’ tutto pronto a Senigallia per la serata-evento ideata per celebrare in maniera insolita e originale i vent’anni di presenza di BCC Fano nella Città della Spiaggia di Velluto.

L’appuntamento (con ingresso gratuito) per vivere da protagonisti l’album dei ricordi di questi vent’anni è per mercoledì 23 ottobre alle 21 al Teatro la Fenice di Senigallia dove lo storyteller, giornalista e scrittore Luca Pagliari metterà in scena l’evento teatrale “Senigallia, i volti, le voci, le storie” concepito per ricordare, emozionare ma anche – e soprattutto – non dimenticare.

“Senigallia è una realtà assai importante della Regione Marche e, senza dubbio, anche a livello nazionale – osserva il Direttore Generale BCC Fano Giacomo Falcioni –. Essere presenti con successo da oltre vent’anni in questa comunità è motivo di soddisfazione, ma al tempo stesso è una grande responsabilità. Nell’arco di due decenni siamo entrati nel vivace tessuto economico e sociale della città, aperto due presidi bancari (via Piave 17 e via Podesti 110), stretto rapporti con realtà istituzionali, imprenditoriali, associative, sociali, sportive e tanto altro ancora. Sempre nell’ottica di essere al servizio della crescita socio-economica di questo territorio. Tutto questo, ma certamente anche di più, sarà al centro della serata del 23″.

Tanti i senigalliesi chiamati ad essere protagonisti di questo evento teatrale a cavallo tra giornalismo e narrazione: nè un talk show, né un film, tantomeno uno spettacolo. Tanti ospiti, invece, pronti ad alternarsi sul palco per dar voce alle tante anime della città di Senigallia: dalla Caritas di Giovanni Bomprezzi e al suo aiuto fondamentale, tra le tante emergenze, in occasione dell’alluvione del 2022, al Giardino degli Angeli, la onlus che ha ridato speranza ai bambini delle favelas di Canavieiras; dal dolore insanabile della Lanterna Azzurra alle esperienze di professionisti di valore che vivono a Senigallia o che hanno lasciato la città per seguire competenze e passioni dall’altra parte del mondo. Ma senza mai recidere il cordone ombelicale con la propria città d’origine. E ancora spazio ai sorrisi e alle emozioni sportive della Pallacanestro Senigallia e della Vigor Senigallia fino alle coinvolgenti sonorità del Summer Jamboree. Gli ingredienti per una serata speciale ci sono tutti e ad amalgamarli al meglio sarà Luca Pagliari, abituato a narrare vicende e a far riflettere su piccoli e grandi eventi che, spesso, hanno inciso positivamente e talvolta anche drammaticamente, sulle nostre vite.

“Vent’anni rappresentano poco meno di un sesto della storia complessiva di BCC Fano, banca del territorio che a dicembre taglierà il traguardo dei 113 anni di fondazione – commenta Pagliari –. Una banca nata fra la gente e per la gente e che è testimone del vissuto delle comunità in cui opera. L’evento teatrale ripercorrerà questi vent’anni attraverso ricordi di una Senigallia che per alcuni aspetti non esiste più. E sarà bello riprendere certe memorie che, mi piace pensare, possano diventare nutrimento per un futuro migliore”.

La partecipazione all’evento “Senigallia, i volti, le voci, le storie” in programma il prossimo 23 ottobre alle 21 al Teatro La Fenice è gratuita ed è necessario prenotare il ticket sul sito www.fano.bcc.it fino ad esaurimento posti.

