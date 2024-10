Pubblicato il romanzo d’esordio del senigalliese Andrea Curzi "Kosmos - Tre vite, la passione per il cielo" è disponibile in libreria dallo scorso 27 settembre

Steven, Nico, William: tre storie, tre esistenze, tre modi diversi di vivere la passione per il cielo e per l’astronomia.

Il regalo di un telescopio per il suo quindicesimo compleanno cambierà per sempre la vita di Steven, il classico ragazzo modello, segnandone futuro e ambizioni.

Nico, un diciassettenne in eterna lotta con una parte di sé che vorrebbe cancellare, trova nella passione per le stelle e i pianeti l’àncora di salvezza che gli permetterà di rimanere a galla.

William, uomo di mezza età, appassionato di lunga data del cielo stellato, tramanderà la sua passione alla figlia Carolina dopo un’esperienza che cambierà per sempre la sua esistenza.

Un evento eccezionale, l’esplosione inaspettata nel cielo del mar di Liguria di un meteorite delle dimensioni comprese tra i venti e i trenta metri di diametro, cui tutti e tre assistono, segnerà indelebilmente il loro destino.

“La lettura contemplativa del firmamento è un’esperienza umanamente assai gratificante, ancor più se supportata dall’uso di un piccolo strumento. Ecco allora che navigare tra le stelle diventa una continua emozione, un indescrivibile miscuglio tra ragione e sentimento”. (Gianluca Masi)

Il libro:

Titolo: Kosmos

Autore: Andrea Curzi

(€ 17,00 – pag. 210)

L’autore

Andrea Curzi nasce a Chiaravalle (AN) il 20 agosto 1979 ma da sempre vive a Senigallia. La sua esistenza è stata segnata dalla passione sfrenata e incontenibile per il cielo stellato e, più in generale, per l’Universo. Astronomo amatoriale, astrofotografo, osservatore instancabile delle meraviglie celesti, da questa passione e dalle innumerevoli letture a tema ha maturato la voglia di cimentarsi con la scrittura per tramandare e condividere le proprie conoscenze, inserendole in un contesto narrativo nel quale la creatività possa trovare la sua massima espressione.