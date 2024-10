Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna l’appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno Previste iniziative a Senigallia, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere e Montemarciano

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI di Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Da nord a sud della Penisola, 700 luoghi apriranno al pubblico in 360 città. Nelle Marche saranno 38 i beni aperti in 24 località, a cura dei volontari FAI dei singoli presidi territoriali, 6 Delegazioni provinciali, 3 Gruppi FAI, 2 Gruppi Giovani. Parteciperanno alle Giornate FAI nella nostra regione circa 300 volontari e oltre 900 Apprendisti Ciceroni.

La Delegazione FAI di Senigallia aprirà 6 beni, alcuni dei quali poco conosciuti, insoliti o di solito inaccessibili. Poiché il FAI è sensibile all’educazione dei giovani, ai quali deve essere insegnato il rispetto del patrimonio comune, affinché si responsabilizzino alle scelte culturali, e paesaggistiche che dovranno fare da adulti, i veri protagonisti saranno ancora una volta gli Apprendisti Ciceroni delle diverse scuole del nostro territorio. Gli studenti, debitamente preparati dai loro docenti, faranno da guida per accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi prescelti.

A SENIGALLIA si descriverà, sia dal punto di vista storico che artistico, il CIMITERO MONUMENTALE DELLE GRAZIE, dove i visitatori verranno guidati da studenti del Liceo Medi ad alcune tombe significative, di alcuni importanti personaggi che hanno assunto un ruolo fondamentale nella storia politica, economica e sociale di Senigallia negli ultimi due secoli.

Sempre A SENIGALLIA l’altro luogo, di solito aperto raramente e in speciali festività, è il Cimitero Ebraico; durante il percorso gli studenti dell’IIS Corinaldesi-Padovano descriveranno i significati, i simboli e le usanze della consuetudine ebraica. Inoltre, si descriverà il lavoro di restauro effettuato dagli stessi studenti appositamente per tale occasione.

A OSTRA gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Menchetti descriveranno il CIMITERO MONUMENTALE dal punto di vista storico, artistico e architettonico e si soffermeranno sui personaggi che hanno condizionato la vita politica e sociale della cittadina. La visita proseguirà con la visita del centro storico e della Chiesa dei Santi Giuseppe e Filippo.

A OSTRA VETERE gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Ugo Foscolo guideranno i partecipanti alla scoperta del POLO MUSEALE TERRA DI MONTENOVO che verrà appositamente aperto dal Comune in occasione delle Giornate FAI di Autunno 2024. Oltre all’antico monastero delle Clarisse di Santa Lucia che ospita il museo, si potrà ammirare l’Antiquarium della Città Romana di Ostra collegato con l’area archeologica di Ostra antica, dove sono esposte rare sepolture in anfora di tre gemellini. Si proseguirà con la visita alla pinacoteca Civica-Parrocchiale Suor Maria Crocifissa Satellico, una ulteriore visita alla raccolta dell’Azienda Agricola Marulli, che utilizzò come propria sede il monastero tra fine ‘800 e primi ‘900 e infine la visita alla chiesa di Santa Lucia, con un prezioso organo del ‘700.

A CORINALDO gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Guido degli Sforza descriveranno la SELVA DI BOCCALUPO. Il percorso prevede una passeggiata all’interno del parco, dove sarà possibile ammirare “il Planisfero più grande del mondo”: la rappresentazione piana di tutta la superficie terrestre, in scala ridotta che si sviluppa sulla superficie erbosa del parco per un totale di 627 mq, che è stato utilizzato con materiali ecocompatibili e nato da un’idea del paleontologo Rodolfo Coccioni. Si proseguirà lungo il perimetro del parco con la descrizione delle specie arboree esistenti di tipo mediterraneo e dalla ricca varietà floristica e faunistica.

A MONTEMARCIANO gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado Falcinelli, coadiuvati da alcune guide fornite dal Comune, condurranno i partecipanti a visitare il centro storico, partendo dall’elegante teatro Vittorio Alfieri, di gusto neoclassico risalente al 1887; si descriverà poi il monumento ai caduti del 1925, in bronzo e pietra, per commemorare i 49 soldati montemarcianesi morti durante la Prima guerra mondiale. Verranno visitati inoltre la chiesa di San Pietro Apostolo e il portico affrescato in via Falcinelli; infine verrà descritta dall’esterno la scuola monumentale in stile Liberty, ex sede della scuola media, ora inagibile.

Durante l’”Ottobre del Fai” sarà possibile sostenere la Fondazione iscrivendosi al Fai – dal 3 al 10 ottobre per chi si iscrive la prima volta, è previsto uno sconto di 10 € – e partecipando alle Giornate Fai di Autunno con una donazione a offerta minima consigliata di 3 €.

Per conoscere tutte le aperture e le modalità di partecipazione ci si può collegare a www.giornatefai.it oppure www.fondoambiente.it.

da: Delegazione FAI Senigallia