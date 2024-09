CIV Superbike, Simone Saltarelli chiude il campionato con una gara strepitosa Due quinti posti a Imola assicurano al centauro senigalliese la sesta piazza finale in classifica generale

Imola. Con una gara strepitosa si è chiuso il campionato italiano velocità categoria Superbike del pilota senigalliese Simone Saltarelli del TCF Racing Team che nella due giorni di gare ha ottenuto due ottimi quinti posti ottenendo il sesto posto assoluto in classifica generale, primo tra i privati.

La gara di sabato è stata combattuta ma una partenza non buona ed un usura dei pneumatici non ha permesso a Saltarelli di osare un po’ di più. Diversa la gara di domenica, dove a dispetto del piazzamento finale il pilota senigalliese ha lottato fino alla fine per le prime posizioni.

“Ho fatto una gara incredibile, lottando per il podio fino all’ultimo giro. Sono partito forte, ero molto veloce, e sono stato per tutta la gara unico privato tra tutte le moto ufficiali. Per questo non posso che ringraziare il mio Team ed in particolare il patron Francesco Nucci che ci dedica con anima e corpo e solo grazie a lui ed a tutti i ragazzi del Team posso essere qui. Non posso che essere felice del risultato ottenuto, a 40 anni ho fatto dei tempi impensabili negli anni scorsi. Tutti abbiamo dato più del cento del cento ed essere l’unica moto privata in mezzi agli ufficiali ne è la riprova.”

Con la conclusione del campionato Saltarelli a dispetto degli anni non pensa di appendere il casco al chiodo ma sta già ragionando sul prossimo futuro.

“Sto pensando su cosa fare nel mio futuro. I risultati che sto ottenendo non mi invitano a lasciare le corse, anzi mi sento più motivato che mai. Mi sto guardando in giro, ho dei contatti ed anche dei progetti in valutazione. Certo sarei felicissimo di chiudere la carriera in bellezza, magari con un mezzo che mi permetta di mostrare le mie vere forze. Negli ultimi anni mi sono sempre più avvicinato al mondiale endurance, vincendo lo scorso anno il titolo. E’ un tipo di gara che mi piace, sicuramente dura, ma altrettanto affascinante. Mi piacerebbe chiudere la carriera in quel mondo lì, ma non mi faccio illusioni.”

In attesa di vedere quale sarà il destino del centauro senigalliese, non mancano le attestazioni di stima da parte dei suoi tifosi che non mancano mai di passarlo a salutare nell’officina di famiglia che Simone gestisce con la sorella Sara.