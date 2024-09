Incontro all’auditorium San Rocco sulla scelta dello sport adatto a ciascun bambino Si svolgerà venerdì 4 ottobre a partire dalle ore 21.30

210 Letture Cronaca

La Consulta dello Sport in collaborazione con il Comune di Senigallia organizzerà un workshop sul tema della scelta sportiva, previsto il prossimo 4 ottobre alle ore 21:30, presso l’Auditorium di San Rocco – Piazza Garibaldi.

L’evento nasce dall’idea della OPES Marche (Organizzazione per l’Educazione allo Sport) da sempre sensibile al tema della scelta sportiva da parte delle famiglie e dei più piccoli.

La tematica tanto delicata, quanto attuale, punta a far chiarezza su aspetti molto controversi.

Troppo spesso si procede alla specializzazione precoce, senza valutare quali rischi essa inneschi nel processo dello sviluppo e della crescita dei praticanti.

Settembre e ottobre sono i mesi in cui la stagione sportiva giovanile riprende, molti bambini si trovano spaesati e i loro genitori non sono in grado di aiutarli in maniera efficace.

Il workshop farà chiarezza su questi aspetti, si parlerà del benessere dei bambini e dell’armoniosa costruzione del sé, con l’obbiettivo di educare al concetto di “successo personale” piuttosto che al concetto di “vittoria”, puntando sulla piena costruzione degli schemi motori di base e delle capacità di interazione con il mondo esterno.

Relatore della serata sarà il chinesiologo Prof.Massimo Pistoni, esperto in materia preventiva e comportamentale dello sport, autore di libri e articoli di settore.

Il workshop, completamente gratuito con rilascio di un “Attestato di partecipazione OPES”, è rivolto a: genitori, insegnanti, tecnici sportivi, operatori del settore ricreativo, studenti.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

E’ possibile prenotarsi al seguente link: https://prenotazioni.comune.senigallia.an.it/servizi/politiche-sportive/, l’accesso sarà comunque consentito fino a esaurimento posti.

Info presso Ufficio Politiche Sportive Comune di Senigallia – sport@comune.senigallia.an.it – 0716629455-456.