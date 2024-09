“La brillante soluzione” da demolire (ovvero: la colpa di essere ponti a Senigallia) L'ing. Mauro Rognoli: "Da due anni a Senigallia si gioca ai Lego dei ponti, Lego mai così costosi"

Vedi, quanto è strano il mondo, e ancor più Senigallia.

Ci sono, per esempio, stelline “brillanti soluzioni” che, sfortunate, mutano subito in meteore e cadono con un certo imbarazzo.

Nel luglio 2021 – quasi in contemporanea all’inaugurazione presieduta dal sindaco Olivetti – magicamente su due riviste tecniche veniva elogiato il ponte Due Giugno.

Il primo articolo – nella rivista “StradeeAutostrade”(foto 1 di seguito) – era così titolato: “L’analisi comparata delle problematiche connesse alla ricostruzione di un ponte e la loro brillante ricostruzione”. A firmarlo erano vari tecnici, tra i quali Drignani, Taffettani, Sciarra, Carraro, Antoniani, Nafez Saqer, e Stefano Isani dello studio Matildi&Parteners esecutore del progetto esecutivo di dettaglio. Il secondo articolo – sulla rivista “Costruzioni Metalliche”(foto 2 di seguito) – s’intitolava “La potenzialità dei ponti a via inferiore: laricostruzione del ponte Due Giugno a Senigallia” ed era firmato da Matildi, Matildi, Antoniani, Isani.

Non capita solo all’oste di elogiare il proprio vino, e non capita solo all’oste di rabbuiarsi se un viandante gli dice che sembra fatto con le cartine.

Così, il 26 giugno 2023, inviai alla prima rivista una relazione (con filmato) per motivare come quella soluzione non fosse esattamente brillante, dato che il ponte alla sua prima piena non si era comportato proprio bene. Quattro giorni dopo ricevetti una risposta: mi si ringraziava per l’ampia documentazione, mi si dava disponibilità a una pubblicazione “per darevoce a un contradditorio di valore”, e mi si chiedevano i miei riferimenti tecnici scientifici. Sorpreso da tanta disponibilità ho inviato subito tutto, ma la sorpresa è durata poco, perché l’11 luglio la redazione mi comunicava che “l’articolo non poteva essere pubblicato in quantotroppo critico con un’opera dello studio Matildi, che spesso collabora con la nostra rivista”. Ovvio, ho soprasseduto a scrivere alla seconda rivista.

Da due anni a Senigallia si gioca ai Lego dei ponti, Lego mai così costosi. Mentre ora ci si mangian le mani per aver sacrificato il ponte sbagliato (povero Garibaldi, ma ormai il danno è fatto), tutti vorrebbero demolire (anche il sindaco che lo ha inaugurato) la meteora “brillante soluzione”, realizzato dal Consorzio Bonifica Marche per conto della Regione. Contattato, l’ingegner Isani dello studio Matildi ha dichiarato: “…inseguito all’evento, abbiamo proposto di sollevare parzialmente il ponte per incrementare il flusso possibile, ma sussistono non poche difficoltà, quali il tubo del gas e il fatto che, comunque, il muro di argine è inevitabilmente interrotto”.E pensare che quel ponte non fosse “brillantesoluzione” fin dal progetto lo ha evidenziato il professor De Miranda nella relazione alla Procura de L’Aquila.

E siamo ancora qui, con quella diga passata in un volger di un attimo da stellina a pericolo, senza che a nessuno ancora sia venuto in mente come uscire dal nodo gordiano in cui il Garibaldi è stato sacrificato per il Due Giugno, e nessuno ancora sa perché.

Certo che questo gioco del Lego quanto è costoso! Per i senigalliesi e per le casse pubbliche.

In che mani siamo

Ingegner Mauro Rognoli