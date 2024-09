Tutto pronto per il motoraduno solidale “A tutto gas con la Fabbrica dei Sogni” Si svolgerà domenica 15 settembre in via Cellini: prevista una raccolta fondi per realizzare un giardino inclusivo

Sarà un motoraduno solidale quello che si svolge a Senigallia domenica 15 settembre prossimo, voluto da un gruppo di motoclub del territorio a favore dell’associazione La Fabbrica dei Sogni: un’appuntamento goliardico, divertente (forse anche un po’ rumoroso!) e aperto a tutti, con qualsiasi tipo di moto e stile di guida.

La sede dell’evento è magnifica: un fondo rustico con antico casale e ampia corte ombreggiata in via Cellini 13/d, vicino all’ospedale civile, da cui si gode una splendida vista sul mare: andarci è già un’emozione imperdibile !!!.

Ecco il programma in dettaglio:

– arrivi e iscrizioni, dalle 9:00 alle 11:00 – 10 € con relativi gadget,

– ore 10:30 presentazione dell’Oasi dell’Amicizia con le autorità intervenute,

– ore 11:15 partenza giro della città di Senigallia in parata – con guide locali,

– ore 12:30 pranzo libero in sede c/o i Truck presenti – area con tavoli e gazebo,

– pomeriggio insieme per la “siesta” in loco o per il rientro.

Per chi fosse interessato, è possibile il bivacco dalla sera precedente, il personale di servizio per l’accoglienza sarà presente da sabato 14 settembre alle 10:00 a domenica 15 alle 20:00.

Hanno assicurato la loro partecipazione Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia, Corrado Canafoglia per la Fondazione Città di Senigallia, Alessia Di Girolamo, commissaria per le pari opportunità della Regione e il governatore delle Marche Francesco Acquaroli. Con l’occasione saranno ricordate le vittime dell’alluvione del 2022 nel nostro territorio.

Vogliamo infine ricordare che gli organizzatori sono pressoché gli stessi che hanno già realizzato eventi analoghi in anni passati (es. Motopasseggiata solidale in occasione del sisma sui Sibillini, pranzo di beneficienza ad Ostra in seguito all’alluvione, ecc.), con riscontri molto positivi.

Per le donazioni è attivo un conto corrente dedicato:

Cod. Iban IT34 H085 1921 3010 0000 0705 971 (causale: giardino inclusivo)

Vi aspettiamo numerosi, l’area può accogliere centinaia di partecipanti !!!

Per info e prenotazioni: Gabriele 338.6141471 e Cesare 335.5613919.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata alla domenica successiva.

Gli Organizzatori