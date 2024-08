Finale UnvoltoXfotomodella Marche 2024: quattro ragazze staccano il pass per Pisa Si è tenuta a Senigallia la selezione regionale che assicurava i posti per la finale nazionale del 5 6 7 settembre

Grande successo al Chiringuito Bagni Roberto 44 per la finale regionale del famoso concorso di bellezza Nazionale UNVOLTOXFOTOMODELLA, il concorso gestito da Valentina Papi che ha visto sfilare miss provenienti da tutta la regione Marche.

Tantissime le miss partecipanti in gara che si sono sfidate a colpi di bellezza per conquistare le 4 ambite fasce per la finale nazionale di PISA del 5 6 7 settembre.

Le vincitrici del pass per la finale nazionale sono la bellissima “Miss Chiringuito” Valentina Ferri, 27 anni di Jesi (AN), a seguire “Miss Tiberi Mario” Asia Cibriario Sent, 15 anni di Senigallia (AN), “Miss Pepa Group” Giulia Apostol, 19 anni di Castelfidardo (AN) , e “Miss Europa Building” Nicole Bertolini, 19 anni di Senigallia (AN) . La Fascia Miss città di Pisa conquistata da Alice Ercolani.

L’evento presentato da Matteo Pasquale, ha visto sfilare le collezione autunno inverno di Loft88 e Florence Mode.

Le pettinature delle ragazze sono state curate da Emanuele Parrucchieri, il trucco delle ragazze da Vane Beauty Art.

Presenti alle selezione anche le Miss Nazionali 2023 Miss Fotogenia Italia Asia Manzetti, Miss Città di Pisa Italia Elisa Dattolico e la bellissima Miss Telegenia Giulia Saccinto.

Ospiti della serata la bravissima cantante Nadia Montenovo.

Un grande in bocca al lupo alle nostre miss che rappresenteranno la nostra regione! Sarà proprio tra le nostre miss la Miss UNVOLTOXFOTOMODELLA ITALIA 2024? Ci auguriamo di sì! Insieme alle nostre miss la Fabrianese Valentina Papi sarà nuovamente la responsabile Italia Coreografia Moda e gestirà le 50 Miss provenienti da tutta Italia.

Nel frattempo iniziano le selezioni per il 2025 dal Paradise di Monsano, durante il MotorShow della Vallesina, domenica 8 settembre alle ore 19.00. Le iscrizioni sono aperte.