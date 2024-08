Grandi soddisfazioni per la Compagnia La Tela Al Festival provinciale di Ancona

Oggi, noi della Tela siamo… CUNTENTI COM. ‘NA PASQUA, si perché questa frase, oltre ad essere il titolo del nostro ultimo spettacolo, è anche la sensazione che tutti noi viviamo per i risultati che abbiamo ottenuto al 4° Festival provinciale di Ancona.

“DIALETTI MARCHIGIANI A CONFRONTO” organizzato dalla FITA Marche (Federazione Italiana Teatro Amatori), dove la nostra commedia oltre ad essersi classificata al 1° posto, dandoci così il lasciapassare per partecipare al festival regionale, e, ha vinto con Raffaele Mandolini il premio come miglior attore protagonista e Laura Nigra quello come miglior regia.

Questi riconoscimenti, insieme ai tanti applausi e risate dei più di 3.000 spettatori che ci sono venuti a vedere nelle varie repliche di questa divertentissima commedia, ci riempie di gioia e ci stimola a fare sempre meglio.