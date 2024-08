Il Festival Internazionale Organistico continua con due concerti a Senigallia e Chiaravalle Venerdì 16 agosto Alessandro Rizzotto si esibisce per il FOI a San Martino, il 18 tocca a Claudio Astronio a Santa Maria in Castagnola

Sesto e settimo appuntamento con il FOI, il Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia 2024.

Dopo il concerto dell’8 agosto alla chiesa del Portone di Senigallia, appuntamento venerdì 16 agosto ancora a Senigallia, alla chiesa di San Martino, con l’esibizione di Alessandro Rizzotto per il sesto concerto di questa edizione.

Si arriva a questo appuntamento sulla scia dell’applaudita interpretazione di Axel Flierl, che al Portone ha tenuto un concerto molto piacevole e ben articolato con la presentazione ordinata di molte delle possibilità sonore dell’organo a partire dai primi brani, con un uso più spiccato dei registri ad ancia, per poi proseguire nella parte centrale con molteplici combinazioni dei fondi e frequenti botta e risposta tra i vari manuali: finale con la Fuga sopra il Magnificat di Bach con una registrazione molto corposa e sonora molto apprezzata dal pubblico.

Venerdì 16 agosto alle 21.15 alla chiesa di San Martino invece Alessandro Rizzotto esplorerà le potenzialità dell’organo Callido con un concerto dal titolo “In viaggio verso Mantova”: brani di Autore anonimo pistoiese, Bernardo Pasquini, Gottlieb Muffat, Johann Christoph Pachelbel, Johann Kaspar Kerll, Girolamo Cavazzoni, Girolamo Frescobaldi, Giovan Battista Ferrini.

Rizzotto è organista da oltre 40 anni: ha studiato a lungo le tastiere storiche, tenendo concerti presso istituzioni italiane e straniere.

All’attività di organista, con diploma conseguito al Conservatorio di Padova in organo e composizione organistica, e insegnante, affianca l’impegno per la divulgazione, scrivendo articoli per riviste specializzate anche traducendo il “Corso completo di Fuga” del francese Marcel Dupré.

Dopo il concerto del 16 agosto, ci si sposterà a Chiaravalle, già il 18 agosto, domenica, sempre alle ore 21.15 alla Abbazia di Santa Maria in Castagnola.

Il concerto, dal titolo “Mantras” vedrà esibirsi Claudio Astronio all’organo Callido chiaravallese, suonando brani di Philip Glass, Giovanni Macque, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Picchi, Michelangelo Rossi e Bernardo Storace.

Astronio, musicista poliedrico, affianca l’attività di solista all’organo ed al clavicemabalo a quella di direttore d’orchestra, dirigendo il gruppo “Harmonices Mundi” con strumenti originali.

Direttore di varie orchestre internazionali tra le quali la Mahler Chamber Orchestra, nel 2007 ha debuttato come direttore d’opera con Don Giovanni di Mozart ed Orfeo e Euridice di Christoph Williblad Gluck con la regia di Graham Vik.

E’ stato Direttore dell’orchestra giovanile Theresia ed insegna al Conservatorio di Trapani clavicembalo e tastiere storiche.

L’ingresso è come sempre gratuito.

La Fondazione Leopoldo Uccellini, organizzatrice del Foi 2024, intende ringraziare tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione: la Diocesi di Senigallia, l’ArciDiocesi di Ancona, la Regione Marche, il Banco Marchigiano, la Clementoni SPA, Fratelli Lucesole Traslochi, Pallotti Atelier Organario, etichetta discografica Tactus oltre ai Comuni di Senigallia (capofila), Ancona, Belvedere Ostrense, Chiaravalle, Corinaldo e Loreto.

Informazioni e programma completo su foisenigallia.it.

Informazioni sulla Fondazione Leopoldo Uccellini: www.fondazioneleopoldouccellini.org.