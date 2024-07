Dario Romano riempito di insulti per aver partecipato a eventi Anpi Senigallia La pastasciutta antifascista ricorda i fratelli Cervi, vittime fasciste: Pd denuncia odio social

591 Letture Politica

Da giovedì sera, il nostro capogruppo in Consiglio comunale Dario Romano è stato preso di mira per aver pubblicamente condiviso dalla sua pagina Facebook la sua partecipazione alla Pastasciutta Antifascista, la tradizionale serata organizzata da ANPI Senigallia per ricordare la caduta del fascismo nello stesso modo in cui lo festeggiò la famiglia Cervi nel 1943.



Un attacco social di questo tipo lo subì un anno fa anche la segretaria regionale del PD Marche e nostra consigliera comunale, Chantal Bomprezzi.

Abbiamo atteso un paio di giorni e riflettuto se con questo comunicato avremmo ottenuto l’effetto di aumentare la visibilità di questo attacco, ma la proporzione e l’intensità di questa ondata d’odio ci portano a credere che siano in qualche modo coordinati, aspetto che li rende più odiosi e inquietanti: squadracce digitali.

Per questo abbiamo scelto di denunciarli pubblicamente con questo articolo.

Invitiamo tutto il Consiglio comunale a fare altrettanto, dato che finora si sono limitati a ignorare il fenomeno. Anche da parte loro sarebbero opportune parole e gesti chiari di solidarietà verso chiunque subisca questi attacchi e di delegittimazione e denuncia verso chi usa questi metodi ignobili, che hanno lo scopo di denigrare e indebolire gli avversari politici.

Tutta la nostra comunità è vicina e solidale con Dario, tante e tanti di noi hanno partecipato alla bella serata antifascista con lui. L’onda di odio che ha travolto il nostro capogruppo, oltre che essere violenta, è un puerile tentativo di colpire chi, come lui, credono nell’antifascismo, nella solidarietà e nella democrazia.

“Vogliono conferirsi il copyright della volgarità e della bassezza politica, glielo lasciamo volentieri.”