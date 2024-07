Il programma completo della terza giornata del Summer Jamboree #24 In programma lunedì 29 luglio

Siamo al terzo giorno di grande musica al Summer Jamboree #24, un’edizione unica, che celebra i 70 anni di Rock’n’Roll con l’incisione di “Rock Around the Clock” di Bill Haley & His Comets nel 1954: One, two, three o’clock, four o’clock, rock… inizia così un movimento di gioia, unione, inclusione che ha saputo attraversare decenni e continenti rimanendo sempre integro e forte. Un anniversario da festeggiare con una line-up stellare e un programma ricco di emozioni!

Lunedì 29 luglio si esibirà per la prima volta in Italia sul palco centrale di Piazza Garibaldi Los Moustros (MEX), una band che ha raggiunto il successo dopo aver partecipato a un noto talent messicano. Con il loro ritmo R’n’B, Soul e Surf, questi urlatori incredibili sono capaci di scaldare le folle più gelide, rendendo omaggio all’era d’oro del Rock’n’Roll e creando un’intensa connessione con il pubblico grazie alle loro performance esplosive.

L’Hera Stage dei Giardini Rocca, invece, sarà animato dal David Hermlin Trio (DE): astro nascente del movimento Swing, David suona, si esibisce e canta ed è accompagnato da due fantastici musicisti, uno al clarinetto e uno al piano, davvero strepitosi. Un trio che fa muovere le gambe!

Come sempre, i concerti dal vivo saranno intervallati da record hop a cura di DJ di fama internazionale: sul palco centrale, DJ Mickey Melodies, DJ Elwood, DJ Shuffle DeLuxe, DJ James Ventrella e DJ Andy Fisher. Alla Rocca, invece, DJ Enry “Sold Out”, DJ Elliot Kirby, DJ Boppin’ Bangles e DJ Slim.

Le notti del Summer Jamboree sono giovani, e continuano con i Dopofestival alla Rotonda a Mare fino alle ore piccole: in programma per lunedì 29 luglio i record hop di DJ Crazy Finger, DJ “Mojo” Man, DJ Jay Cee e DJ Rocketeer. Ingresso 14 euro, prevendite su ciaotickets.

L’intera giornata, come sempre, sarà ricca di occasioni per fare il pieno di musica e balli perfetto stile Rock’n’Roll: il doppio Beach-side Record Hop, con il tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19 e l’Hawaiian Beach sulla spiaggia libera del Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93. In programma per lunedì la musica di DJ Elwood, DJ Andy Fisher, DJ Big Ten Inch, DJ Giusy Wild e DJ Vangelis, DJ Rocketeer, DJ Elliot Kirby e DJ Lola Terry.

Tornano anche quest’anno in grande stile gli altri appuntamenti tradizionali del Festival, gli immancabili pit stop per fare il pieno di cultura americana anni ’40 e ’50 che gli appassionati del Summer Jamboree ormai dovrebbero conoscere bene: il Walk-in Tattoo, con tatuaggi tradizionali non stop nell’ex pescheria del Foro Annonario da venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto, l’Oldtimers Park: Auto americane pre 1969, il Rockin’ Village Vintage Market, in Piazza del Duca, Rocca Roveresca e Piazza Manni, e il BURLESQUE, Vaudeville, Dance and Cabaret, in programma venerdì 2 agosto sera al Teatro La Fenice. E ancora tantissimi spazi dedicati al ballo grazie ai Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp con i migliori insegnanti di balli swing da tutto il mondo. Infine, l’imperdibile spettacolo del Fearless Devid Motordrome, l’ultimo e unico motordrome rimasto in Italia, datato 1937, che ogni giorno dalle 17 alle 24 permetterà di veder sfrecciare moto d’epoca INDIAN su una pista più unica che rara!

Presentatori del Summer Jamboree #24, come sempre sono Racy Ros (ES), fantastica performer e conduttrice calca da anni i palchi italiani ed europei, e Russell Bruner (USA), il gentleman del Vaudeville.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXIV edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, InstaxFujifilm, JBL, Canaja Spirits, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della terza giornata di festival lunedì 29 luglio 2024

Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice | Sala del Fico

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Boogie Woogie, Solo Jazz, Solo Tap,

Solo Charleston, Jive

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp | Rotonda a Mare

10.30 – 13.30 Balboa

Info & Registration: 10.00 – 10.25 Rotonda a Mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Elwood

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson 12.00 – 14.00 DJ Andy Fisher

14.00 – 15.30 DJ Big Ten Inch

15.30 – 17.00 DJ Giusy Wild

17.00 – 19.00 DJ Vangelis

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri 12.00 – 14.00 DJ Rocketeer

14.00 – 15.30 DJ Vangelis

15.30 – 17.00 DJ Elliot Kirby

17.00 – 19.00 DJ Lola Terry

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | Piazza Manni | Piazza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor:

Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson 19.00 – 20.00 DJ Enry “Sold Out”

20.00 – 20.45 DAVID HERMLIN TRIO DE

20.45 – 22.00 DJ Elliot Kirby

22.00 – 23.15 DJ Boppin’ Bangles

23.15 – 24.00 DAVID HERMLIN TRIO DE

00.00 – 01.30 DJ Slim

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi 18.30 – 19.30 DJ Mickey Melodies

19.30 – 20.30 DJ Elwood

20.30 – 21.45 DJ Shuffle DeLuxe

21.45 – 23.00 LOS MOUSTROS MEX

23.00 – 00.15 DJ James Ventrella

00.15 – 01.30 DJ Andy Fisher

Rotonda a Mare | Music and Dance Disponibilità

400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.00 DJ Crazy Finger

01.00 – 02.00 DJ “Mojo” Man

02.00 – 03.00 DJ Jay Cee

03.00 – 04.00 DJ Rocketeer

Ingresso euro 14 | admission euro 14

Prevendite qui