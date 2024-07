Burlesque, Vaudeville, Dance and Cabaret: la notte bollente del Summer Jamboree Venerdì 2 agosto dalle 23 alle 01 al Teatro La Fenice

Questa nuova edizione del Summer Jamboree #24, festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, è appena cominciata!

Un’edizione unica, che festeggerà in grande stile i 70 anni del Rock’n’Roll, celebrando gli anni d’oro americani con grandi concerti, balli scatenati e tantissimo divertimento. E, come ogni edizione che si rispetti, venerdì 2 agosto, al Teatro La Fenice andrà in scena l’imperdibile spettacolo di Burlesque, Vaudeville, Dance and Cabaret!

Quella di quest’anno, sarà davvero una serata epica, fatta di sensualità retrò, ironia, travestimenti ed eleganti ballerini di fama internazionale che si esibiranno in uno spettacolo mozzafiato, ricreando la vera e propria atmosfera hollywoodiana degli anni ‘20 e ’30.

Tra questi, la coppia Majella & Oliver (UK) che proporrà un magnifico tributo a Fred Astaire e Ginger Rogers dell’epoca d’oro, con balli di Tap e Swing. Attingendo al miglior cinema dell’epoca e alla vivace effervescenza culturale degli anni ’20, Majella, una ballerina irlandese dal talento fenomenale, in coppia con Oliver crea un intrattenimento senza tempo e versatile, capace di trasportare il pubblico in un viaggio spettacolare attraverso un ampio spettro di ambienti.

E ancora Didi Derriere (UK), una performer di burlesque di alto livello, un’intrattenitrice nata con le sue seducenti Fan Dance e il deliziosamente autentico Bump’n’Grind stile New Orleans anni ’20. Didi esalta e affascina ogni pubblico che incontra e, da quando è esplosa sulla scena del Burlesque londinese nel 2015, si è divertita a creare spettacoli di diverse varietà di generi e stati d’animo, eseguiti ogni volta alla perfezione. Si è esibita sui palcoscenici del Regno Unito e d’Europa, tra cui Belgio, Svizzera ed Estonia. Risiede in molti dei migliori locali Burlesque della capitale e fa regolarmente apparizioni come ospite con il Gin House Burlesque.

E ancora Yazz (CZ), una miscela unica di poesia e ipnotismo. Originaria della Repubblica Ceca e ora residente a Parigi, la sua arte è profondamente ispirata dall’era del cinema muto e dall’estetica vintage, trasportando il suo pubblico in un’epoca passata glamour e mistica. Oltre al suo lavoro con Prague Burlesque, Yazz è stata in tournée con spettacoli prestigiosi come Bellydance Evolution e lo spettacolo circense di Berlino, Charlie Chaplin Dream, mettendo in mostra il suo talento su un palcoscenico internazionale. La sua perfetta integrazione tra danza, musica e narrazione ha consolidato la sua reputazione di vera artista del palcoscenico, lasciando un ricordo indelebile ovunque si esibisca.

Si aggiunge poi un gradito ritorno, la ballerina e performer di Vaudeville Bonnie Fox (AUS): internazionalmente nota per il suo stile distintivo e femminile nel Lindy Hop, Charleston, Blues e Burlesque, Australiana di nascita ma ora residente a Londra, Bonnie ha insegnato e si è esibita in tutto il mondo. È conosciuta per la sua dedizione alla storia del Vaudeville e del Jazz vernacolare. Con la sua personalità brillante e frizzante, lo show di Miss Fox è energico, stimolante e sempre divertente.

Infine, ci sarà l’esibizione dei due meravigliosi presentatori, Russell Bruner (USA) e Racy Ros (ES).

Russell Bruner (USA) è l’ormai noto il gentleman del Vaudeville. Per questa serata speciale lascerà il ruolo di presentatore per esibirsi in una performance di cabaret che lascerà tuti a bocca aperta. Come artista e coreografo, ha ottenuto numerosi riconoscimenti al Burlesque Hall of Fame Weekend di Las Vegas. Con i suoi baffi arricciati, abiti a righe, paglietta e bastone da passeggio, riesce a combinare alla perfezione l’eleganza del Vaudeville, l’umorismo dell’artista di varietà e il fascino del Burlesque. Gentiluomo con un tocco di malizia, sorprenderà il suo pubblico con numeri che vanno dallo swing allo striptease!

Racy Ros (ES) è un’artista dalle curve strepitose che sul palco porta pura passione, carattere e complicità. Amante della parte creativa del burlesque, crea ogni suo costume, dal design alla decorazione, copricapi e altri accessori. Dopo aver scoperto a soli 5 anni il flamenco, durante gli anni vissuti in Andalusia ha coltivato questa disciplina partecipando a numerosi eventi e, con il passare del tempo i ritmi caraibici ed orientali hanno completato la sua formazione. Dal 2011 vive in Italia, a Ferrara, dove ha conosciuto il mondo del burlesque. In ogni suo act si respirano atmosfere di altri tempi, fatte di guanti, corsetti, piume e cristalli, uniti a sensualità, passione e ironia. È fondatrice della Ferrara Pin Up School, il cui obiettivo principale è avvicinare le donne alla loro “perduta” o “nascosta” femminilità.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXIV edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, InstaxFujifilm, JBL, Canaja Spirits, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Ingresso da euro 16 a euro 24 – prevendite su ciaotickets

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

Facebook www.facebook.com/SummerJamboree

Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official