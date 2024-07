Giovedì 25 luglio concerto dell’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” Appuntamento alle ore 21.30 in piazza Roma

Anche questo anno tra gli eventi estivi promossi dal Comune di Senigallia, un concerto dell’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” Colonna sonora della solidarietà.

Giovedì 25 luglio ore 21,30 in piazza Roma

L’orchestra nasce nell’ottobre del 2019 da un gruppo di artisti che condividono l’esperienza del fare musica come elemento aggregante, motivo di socializzazione e di partecipazione attiva al linguaggio dei suoni, mossi, soprattutto, dalla voglia di mettersi a disposizione degli altri.

L’Orchestra Fiati – la colonna sonora della solidarietà – dall’anno della sua nascita a oggi: 178 concerti, 72 località, 122 associazioni di volontariato sostenute e soprattutto € 90.000 raccolti dalle associazioni con cui ha collaborato. concerti con più di ventimila spettatori presenti in ventisette località di Marche e Abruzzo.

“Con l’inizio del 2024 ci preme fare il resoconto di quello che siamo stati capaci di fare nel 2023, un anno intenso, in cui la macchina della solidarietà ha viaggiato in diverse località della nostra penisola ed ha presenziato a eventi tanto diversi tra loro quanto significativi nello spirito che li ha originati. È questo il principio più autentico dell’Orchestra “Insieme per gli Altri”, la cui carovana si dirige sempre verso la beneficienza, confermandosi un caposaldo ormai imprescindibile per le associazioni di volontariato che vogliono abbinare la visibilità a qualcosa di più concreto – ha dichiarato il Presidente dell’associazione “Orchestra Fiati Insieme per gli Altri “, Gianni Silvi.

Quest’anno il concerto sarà dedicato all’AOUPI

Ospedale A.O.U.P.I. Associazione Ospedale Umanitario Pediatrico Internazionale è una associazione a carattere internazionale, dedicata all’assistenza e alla cura di bambini di qualsiasi nazionalità, razza e religione. Opera senza fini di lucro, ispirandosi a principi universali di fratellanza e uguaglianza nel rispetto dei diritti umani e religiosi di ogni individuo.

Si ringrazia l’intero organico dei musicisti che compongono l’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri”, magistralmente diretti dal Maestro Gianpiero Ruggeri, tutte le aziende e le persone che la sostengono e infine l’Amministrazione Comunale e l’ass. Bellanca che hanno promosso questo concerto.

