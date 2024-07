Disabilità: fondi regionali per assistenza domiciliare ed educativa, integrazione scolastica e inclusione sociale Stanziati 11,2 milioni di euro

Oltre 11 milioni per interventi in favore delle persone in condizione di disabilità. La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2024. Le risorse (11.200.000 euro) serviranno a finanziare interventi di Assistenza domiciliare domestica, Assistenza educativa, Integrazione scolastica e Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) per le persone con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale di età non superiore ai 65 anni.