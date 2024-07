Sei furti in casa: allerta alta a Senigallia, Corinaldo, Montemarciano e Trecastelli Indagini e controlli: Carabinieri al lavoro. Alcuni colpi solo tentati. Una cassaforte aperta. Monili e contanti i bottini più frequenti

In questi giorni sono proseguiti mirati controlli da parte dei Carabinieri della locale Compagnia nei Comuni di Senigallia, Corinaldo, Montemarciano e Trecastelli, per reprimere i furti in abitazione considerato che sono stati consumati ben 6 furti.

Tra questi alcuni solo dei tentativi poiché i ladri sono scappati all’arrivo della pattuglia dei Carabinieri. Il fenomeno in questione è stato registrato nella maggior parte dei casi nel fine settimana.

I malfattori si intrufolano, quasi sempre, nelle abitazioni poste al piano terra o al primo piano, dov’è più semplice entrare, dopo aver aperto o forzato le porte/finestre. Di solito sono stati asportati monili in oro e soldi contanti e comunque su tutto ciò che è di valore. In una abitazione, i ladri, utilizzando una smerigliatrice sono riusciti ad aprire la cassaforte portando via pochi oggetti in oro. In tutti i casi i furti sono stati consumati in abitazioni di periferia e zone isolate.

Le raccomandazioni che giungono ai cittadini da parte della Comandante della Compagnia Carabinieri Senigallia, Felicia Basilicata, sono sempre le solite tra le quali di avvisare sempre il 112 per l’immediato invio di una pattuglia sul luogo per effettuare un accurato sopralluogo per acquisire le fonti di prova per svolgere le indagini del caso.