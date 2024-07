Al via il bando regionale per le start up innovative Stanziati 9,5 milioni di euro

Sostenere l’avvio e il consolidamento nel territorio regionale di start up innovative. Questo l’obiettivo del bando regionale appena approvato e rivolto a quelle realtà imprenditoriali che realizzano investimenti connessi ai risultati di ricerca o nuovi prodotti innovativi al fine di rafforzare il posizionamento dell’impresa sul mercato interno ed internazionale, in coerenza con gli ambiti della strategia regionale per la specializzazione intelligente 2021-2027.