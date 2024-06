FC Sant’Angelo 95 rappresenterà le Marche alle Finali Nazionali di calcio a 11 UISP La squadra di Senigallia, qualificata in quanto campione regionale, tenta l'assalto al titolo italiano 2023/24

149 Letture Sport

Tutto pronto per le Finali Nazionali di calcio a 11 Uisp, che si disputeranno a Rimini dal 21 al 23 giugno 2024.

Nella tre giorni di sfide, per l’assegnazione del titolo di Campione Nazionale Uisp 2023/2024, si affronteranno le migliori formazioni provenienti dalla Puglia, Campania, Liguria, Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Molise, Toscana, Umbria e Marche.

A rappresentare la nostra Regione, sarà la squadra di Senigallia del FC Sant’Angelo 95, che si è aggiudicata il titolo di Campione Territoriale/Regionale Uisp 2023/2024.

Il debutto, con la prima partita del girone C, è previsto per venerdì 21 giugno alle ore 17.00, presso lo stadio di Savignano, per poi proseguire con il doppio impegno di sabato mattina e pomeriggio, che determinerà la qualificazione alle semifinali e alla tanto ambita Finale di domenica 23 giugno.

Oltre alla compagine Senigalliese, a rappresentare il calcio Uisp Marchigiano, sarà presente anche l’Amatori Calcio Castelferretti che parteciperà invece alla Coppa Nazionale Uisp.

A entrambe le squadre, i migliori auguri del Comitato Territoriale di Senigallia, e un grande in bocca al lupo per il raggiungimento di un traguardo prestigioso.