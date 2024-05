Mancata concessione suolo a PD Marche: segretario Senigallia Barocci imbavagliato Il PD Senigallia porta la questione in Consiglio con un'interrogazione: "Non lasceremo cadere la cosa"

Oggi pomeriggio (martedì 28 maggio ndr), un consiglio comunale molto partecipato dove abbiamo chiesto conto, al sindaco Olivetti, della mancata concessione del suolo pubblico al PD Marche per la festa de l’Unità regionale prevista a metà luglio presso i giardini Morandi di Senigallia.

Stesso luogo di sempre, stessa modalità e stesso periodo.

La risposta del sindaco è stata decisamente insoddisfacente, e la sua decisione assunta sembra ancora più strumentale alla luce delle motivazioni fornite, estremamente deboli. Nei prossimi giorni vi forniremo il video dell’interrogazione e della risposta.

Ringrazio i tanti simpatizzanti e iscritti al PD Senigallia, in primis il segretario (imbavagliato per protesta), per la presenza durante l’assise di oggi.

Non lasceremo cadere la cosa, il confronto democratico deve essere garantito, a tutti i livelli!