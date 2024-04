Sky torna a Senigallia: “Calciomercato – L’Originale” farà tappa in città a giugno Presentata l'edizione estiva itinerante 2024 del programma sportivo con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna

272 Letture Sport

Le reti televisive Sky iniziano ad essere di casa a Senigallia: dopo la puntata di Masterchef, girata a luglio 2023 e andata in onda a febbraio 2024, e quella di Quattro Ristoranti, registrata tra l’8 e l’11 aprile, saranno i protagonisti dell’estate calcistica a portare Senigallia ancora in TV.

È stata presentata venerdì 12 aprile al Teatro della Fortuna di Fano la nuova edizione estiva di “Calciomercato – L’Originale”, programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna.

Le trasmissioni, in diretta in seconda serata, prenderanno il via da lunedì 3 giugno su Sky e in streaming su NOW, con la novità della sede itinerante del programma, attraversando l’Italia da nord a sud in 7 località di 6 regioni. E la regione “fortunata” che ospiterà due tappe di “Calciomercato – L’originale” sarà proprio quella delle Marche.

L’esordio stagionale del programma è affidato a Fano, che già ha ospitato alcune dirette dell’edizione 2023, con le puntate dal 3 al 7 giugno. Ma a ruota, seguirà Senigallia, che sarà teatro delle trasmissioni (in una sede ancora non ufficializzata) tra il 10 e il 15 giugno, giornate nelle quali l’attenzione sul calcio sarà alta e i temi caldi saranno tantissimi non solo sul fronte del calciomercato, dato che prenderà anche il via il Campionato Europeo di Calcio 2024, su cui il sipario si alzerà venerdì 14 e che vedrà l’Italia in campo già sabato 15.

Le sette località che ospiteranno Calciomercato – L’Originale nell’estate 2024, come riportato dallo stesso Gianluca Di Marzio sul suo sito web, saranno nell’ordine:

Fano: 3-7 giugno

Senigallia: 10-15 giugno

Alassio, Liguria: 17-21 giugno

Cervia Milano Marittima, Emilia Romagna: 1-5 luglio

Grado, Friuli-Venezia Giulia: 8-12 luglio

Reggio Calabria, Calabria: 15-19 luglio

Val di Fassa, Trentino: 19-23 agosto