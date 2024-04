Assemblea del GSA Senigallia A Roncitelli, con possibilità di prenotare la cena

Venerdì 12 aprile 2024 si terrà l’assemblea ordinaria dei soci del GSA.

L’evento, che si svolgerà alle ore 17,00 presso il circolo ACLI di Roncitelli, rappresenta un momento di confronto e di informazione in merito alle attività dell’associazione svolte e quelle in programma per i prossimi mesi.

Interverrà il Prof. Fabio Taffetani con la presentazione della ricerca “I Boschi residui delle Marche”

Al termine ci sarà possibilità di cenare insieme. Le adesioni alla cena sono aperte fino a mercoledì 10 aprile.