A Senigallia “Carlo Colombo Canta La Donna” Concerto swing alla Piccola Fenice mercoledì 20 marzo

135 Letture Cultura e Spettacoli

Organizzato dallo Sportello Donna, servizio gratuito del Comune di Senigallia, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con H Muta Cooperativa Sociale e con Luisa Trevisi – Idee che danno spettacolo in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2024, concerto swing Carlo Colombo Canta La Donna.

Un concerto Swing dedicato alla donna, un concerto leggero e divertente che è fondamentalmente una semplice e forse ingenua dichiarazione d’amore dell’Uomo verso la Donna.

Il concerto prevede l’esecuzione di canzoni originali e cover in chiave jazz-swing dove Carlo Colombo, pianista e cantante, racconta la donna.

Il racconto si snoda attraverso canzoni in cui viene semplicemente elogiata la figura femminile; canzoni in cui viene sottolineata la dipendenza dell’uomo alla donna, il suo senso di incompletezza senza la donna; canzoni in cui si canta la solitudine dell’uomo per la partenza della sua amata o prima ancora per la ricerca di essa; canzoni in cui si racconta come una donna può cambiarti la vita, anche se per un breve periodo; canzoni in cui si racconta la paura dell’uomo a essere lasciato, la sua paura di restare da solo.

Durante il concerto Carlo Colombo eseguirà alcune sue canzoni e alcune tra le più celebri canzoni della musica italiana e internazionale, motivando al pubblico la scelta di ognuna di esse.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione Marche.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a sportello.donna@comune.senigallia.an.it