Sintonia tra Presidenti dei Consigli Comunali Bello e Bono su azione istituzionale enti locali "Condividere conoscenze ed esperienze opportunità preziosa e unica. Fondamentale formazione di amministratori locali"

“Un saluto e grazie al Sindaco di Senigallia Avv. Massimo Olivetti e al Presidente del Consiglio Comunale Avv. Massimo Bello dell’invito a questo interessante ciclo di incontri formativi di qualità, che vedono protagonisti gli enti locali e gli attori del territorio.”

Lo ha detto il Presidente del Consiglio comunale di Ascoli Piceno e Coordinatore dei Presidenti dei Consigli comunali di ANCI Marche, Avv. Alessandro Bono, durante i lavori di apertura del primo seminario organizzato dal Comune di Senigallia sul sistema e le fonti del diritto nelle autonomie locali, che si è tenuto venerdì 8 marzo nell’Auditorium San Rocco a Senigallia.

Primo appuntamento in programma dedicato alle tecniche di redazione di un atto amministrativo nell’ambito di un ciclo di tre incontri dedicati al sistema e alle fonti del diritto, che animano l’ordinamento delle autonomie territoriali e delle autorità di governo locale. Il secondo e il terzo saranno dedicati alla legge sul procedimento amministrativo, alla semplificazione amministrativa e al nuovo codice degli appalti pubblici.

“Oggi più che mai, ci troviamo di fronte a sfide complesse e mutevoli – ha detto il Presidente dl Consiglio di Ascoli Piceno – che richiedono una costante attenzione alla qualità dell’operato amministrativo. È essenziale investire nella formazione e nell’aggiornamento continuo del personale delle amministrazioni pubbliche e di noi amministratori, che diamo l’indirizzo politico.”

“L’importanza che riveste l’atto amministrativo nella definizione delle politiche pubbliche e nel rapporto con il cittadino – ha aggiunto Alessandro Bono – è fondamentale perché un atto ben redatto non solo fornisce chiarezza e certezza giuridica, ma rappresenta anche uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini e per la corretta gestione delle risorse pubbliche.”

“In questo contesto – ha proseguito il Presidente Bono – questo ciclo di convegni formativi, che il collega Bello ha promosso e organizzato, rappresenta un’opportunità preziosa per condividere conoscenze ed esperienze nel campo della redazione degli atti amministrativi. Sono certo che il Prof. Stefano Villamena ci offrirà spunti interessanti e utili per migliorare la qualità dei nostri atti amministrativi al fine di dare certezza ai fruitori degli stessi. Sono davvero contento perché, lavorando insieme e investendo nelle nostre competenze, possiamo rendere l’azione amministrativa dei nostri Comuni sempre più efficace e orientata al servizio dei cittadini, con trasparenza e puntualità.”

L’occasione del seminario ha dato l’opportunità al Presidente Bello e al Presidente Bono di confrontarsi anche su alcune iniziative di carattere istituzionale che il coordinamento dei Presidenti dei Consigli comunali di ANCI Marche sta progettando.