‘Gigantesco’ Alessandro Ragaini: per l’allievo di Andrea Cavalletti, tricolore e pass olimpico L'allenatore e responsabile tecnico Adriakos Nuoto Senigallia: "Piedi per terra e continuare a lavorare verso Parigi 2024"

Venerdì 8 marzo, ore 19.25, Alessandro Ragaini atleta allenato da Andrea Cavalletti tocca la piastra in quel di Riccione e in un battito di ciglia frantuma tutti i record giovanili, si laurea campione italiano assoluto nei 200 stile libero e soprattutto stacca il biglietto per Parigi 2024 anche nella gara individuale!

Luca Sacchi bronzo olimpico a Barcellona 92, commentatore tecnico RAI, parla di prestazione gigantesca e c’è da credergli visto che Ragaini nuota in 1’45’’83 nona prestazione mondiale stagionale sulla distanza. Le avvisaglie di un buon stato di forma c’erano state fin dalla seconda giornata quando Alessandro aveva nuotato agevolmente in 1’46’’19 lanciato la sua frazione della staffetta 4×200 con il team dei Carabinieri per poi, come abbiamo visto, mettere il sigillo nella finale individuale.

Andrea Cavalletti, allenatore del Team Marche e responsabile tecnico dell’Adriakos Nuoto Senigallia, a proposito del sul suo atleta: “Alessandro sta vivendo un momento magico, è in costante miglioramento e l’esperienza fatta con la convocazione ai mondiali di Doha è stata preziosissima e non solo dal punto di vista natatorio. Nell’ultimo periodo abbiamo lavorato per consolidare i risultati ottenuti ma sinceramente, sia io che lui, non ci aspettavamo una prestazione del genere; a parte il tempo nuotato c’è da sottolineare la condotta di gara di Alessandro che è stata tatticamente ineccepibile caratterizzata da una chiusura in progressione veramente notevole. Ora con i piedi per terra continueremo a lavorare, magari concentrandosi sui dettagli, in vista delle prossime gare fino al Trofeo Sette Colli di Roma a giugno che sarà l’ultimo appuntamento prima di Parigi“.

Alessandro Ragaini è un talento ormai consolidato che è anche frutto di un lavoro paziente e meticoloso di tutto lo staff dirigenziale e tecnico del Team Marche; non a caso agli assoluti di Riccione, oltre al neo campione italiano che parteciperà anche agli eurojunior del prossimo luglio in Lituania, erano presenti anche D’onghia Nicholas Karol (2005) nei 200 rana che parteciperà anche ai criteria giovanili, Belfiori Linda (2004) che ha nuotato i 200 dorso e Fiorani Alessio (2001), allenato a Osimo da Marco Mancini, che ha gareggiato nei 200 misti.