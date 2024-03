“Scaricabarile sulla sanità grottesco” secondo il Comitato Cittadino Comitato per Ospedale Senigallia: "servono risposte non chiacchiere"

173 Letture Cronaca

L’opposizione si accorge solo ora, dopo aver governato oltre 20 anni, che i Pronto Soccorso (primo impatto per giudicare l’efficienza sanitaria) di tutte le Marche sono in una situazione critica per l’accoglienza.

La maggioranza dice di aver trovato una situazione disastrosa (verissimo !!) ma dalla quale non sa uscirne soprattutto sopratutto per le liste d’attesa ancora infinite.

Afferma inoltre di aver fatto cose egregie finanziando e aumentando da 5 a 150 (vero !) il numero delle borse di studio per le specializzazioni mediche.

Un aumento consistente per cui non è difficile prevedere che, dopo aver sbagliato nel passato la programmazione in difetto e reiterando ora gli errori in eccesso, nel futuro si dovranno inventare guardie mediche, pediatri di famiglia e improbabili incarichi per dare un reddito di sopravvivenza a chi ha studiato 10 anni.

Tutto andrà a regime nel 2030 e fino ad allora i cittadini come si cureranno??

Il Comitato nel frattempo entra nel merito delle criticità lavorando sul posto perché i cittadini hanno bisogno di risposte e non di chiacchiere.

Ora abbiamo la possibilità di cambiare le cose con il Dr.Stroppa e la dr.ssa Ruggeri, rispettivamente direttore generale e direttrice sanitaria della Ast Ancona.

Abbiamo sempre detto e diciamo che per cambiare le cose occorre aumentare il personale e abbiamo sempre chiesto e chiediamo che venga assunto a tempo indeterminato.

I concorsi verranno fatti a tempo indeterminato e le domande ci sono.

Il Pronto Soccorso verrà potenziato con medici specializzati in Emergenza/Urgenza, la Radiologia avrà più personale per ridurre le liste d’attesa e una nuova TAC entro Natale, l’Odontostomatologia traslocherà finalmente in locali più idonei, l’Otorino avrà una U.O.S.D con autonomia gestionale, il Laboratorio Analisi avrà un supporto in presenza all’ingresso e finalmente i parcheggi intra ed extra ospedalieri saranno disponibili e aumentati anche per i disabili.

Non abbiamo ancora i tempi precisi entro i quali verranno soddisfatte le richieste, salvo la TAC, ma speriamo giungano tutti a compimento entro l’anno.

Naturalmente ci sono altre priorità ma per ora focalizzeremo la nostra attenzione su questi punti che riteniamo siano i più importanti per ridurre le liste d’attesa.

Allo scopo abbiamo il supporto anche di tanti bravi sanitari della nostra struttura che ci aiutano nel risolvere alcune criticità e che ringraziamo per la disponibilità e la vicinanza che ci dimostrano quotidianamente.

Diamo fiducia pertanto al Dr.Stroppa e alla dr.ssa Ruggeri che lavorano per risolvere le problematiche del nostro Ospedale accompagnandoli nel loro percorso di riqualificazione dei servizi sanitari che qualora giungano a termine avranno la nostra riconoscenza.

Da

Comitato Difesa Ospedale Senigallia