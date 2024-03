Scattata la campagna tesseramento del Gruppo Società e Ambiente di Senigallia La nuova tessera annuale è stata dedicata alla quercia monumentale situata nei pressi di Borgo Catena

E’ iniziata la campagna tesseramento al GSA. Quest’anno la protagonista della tessera 2024 è la “Quercus pubescens”, in italiano roverella. Plurisecolare, radicata sull’argine sinistro del fiume Misa, si trova tra Borgo Catena e Case Corinaldesi.

La sua spettacolare chioma supera i 35 metri di diametro, parallelamente al fiume, sbilanciandosi verso monte, con un raggio di 20,5 metri, superata in Italia solamente dalla quercia delle Streghe di Capannori di 0,5 metri. La nostra roverella, con i 4,40 metri di circonferenza del fusto, ha superato di gran lunga la misura minima ministeriale (4 metri) per essere candidata ad albero monumentale. La quercia, appartenente alla famiglia delle fagaceae, è l’albero simbolo di forza e punto di riferimento nella vita contadina di un tempo, per molteplici funzioni. Oltre ad essere importante per l’alimentazione dei suini allevati, non a caso, si trova nelle vicinanze di una vecchia casa colonica, la sua posizione, sulla sponda del fiume Misa, con il suo imponente apparato radicale, avrà sicuramente avuto un ruolo determinante nella tenuta dell’argine, rimasto intatto. Questa è ancora una volta la prova di quanto i grandi alberi siano strategici nella loro funzione di bosco ripariale.

La roverella è inserita nel nuovo libro di Valido Capodarca “Grandi alberi delle marche”, presentato dall’autore stesso sabato 17 febbraio nell’Auditorium San Rocco.

E’ possibile iscriversi al GSA o rinnovarne l’adesione presso la nostra sede sociale, in via Bonopera 55, tutti i giovedì dalle 17,30 alle 19; tramite bonifico bancario o contattando un componente del direttivo. Tutte le informazioni dettagliate ed aggiornate si possono trovare sui nostri social: pagina fb e instagram o mandando una mail al seguente indirizzo: gsasenigallia@gmail.com.