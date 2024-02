“Senigallia 4.0, con nuovo lungomare e nuova Fiera”: intervista VIDEO ad Alan Canestrari Ai nostri microfoni l'assessore a sviluppo economico, amministrazione digitale, politiche europee e giovanili

Dalla digitalizzazione e innovazione dei servizi, alle prospettive per le attività economiche, in stretto legame con quelle dello sviluppo dell’offerta turistica. Dalle opportunità di aggregazione e di coinvolgimento giovanile e sociale nella vita cittadina, ai rapporti con i centri europei gemellati.

Sono molti gli ambiti che si sono toccati durante l’intervista video concessa a Senigallia Notizie da Alan Canestrari, assessore allo sviluppo economico, all’amministrazione digitale, alle politiche europee e a quelle giovanili del Comune di Senigallia.

Intervista che può essere vista integralmente anche sul canale YouTube di Senigallia Notizie.

Canestrari, rispondendo alle nostre domande, ha più volte sottolineato il bisogno di innovare, ripensare, progettare, una “Senigallia 4.0”, come l’ha lui stessa definita, con una offerta turistica ed economica che non si può più limitare a spiaggia e mare e con una serie di servizi che il turista deve trovare al suo arrivo in città e, più ampiamente, nel territorio e nelle Marche.

Una Senigallia a cui questa Amministrazione vuole lasciare l’impostazione di un nuovo lungomare (con il concorso di idee Velvet Waterfront, in dirittura di arrivo) e anche una rinnovata Fiera di Sant’Agostino, sul cui delineamento la Giunta è al lavoro, fa sapere Canestrari, per cercare di adeguarsi ad un modello di commercio che è cambiato con l’avvento dello shopping online.

Spazio nell’intervista ad Alan Canestrari, che vi invitiamo a guardare integralmente, anche ai rapporti con i centri sociali quali Arvultùra, particolarmente attivo sul fronte di iniziative anche culturali rivolte ai giovani, e a quelli delle frazioni, veri e propri presìdi di aggregazione sul territorio.

Con Canestrari si è parlato pure di attività economiche che chiudono e che aprono, sempre più spesso orientate alla ristorazione, di rapporti con le città gemellate di Lorrach, Sens e Chester, di pratiche in corso come l’intitolazione ad Andrea Garbin del playground al Parco della Pace.