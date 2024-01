“Castelrotto” al cinema: in partenza dalle Marche il tour italiano nelle sale Anche a Senigallia l'opera prima del regista Damiano Giacomelli, già presentato in anteprima assoluta al Torino Film Festival

A partire dal 10 febbraio 2024 sarà possibile vedere al cinema il film Castelrotto, opera prima del regista marchigiano Damiano Giacomelli, presentato in anteprima assoluta al Torino Film Festival lo scorso novembre con il sostegno di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission.

Dopo la partecipazione in selezione ufficiale al Torino Film Festival, il film continua un fortunato percorso di selezioni ai festival italiani. Dopo il Fabrique du cinema awards di Roma, arriva anche la ventiquattresima edizione del Sudestival, in Puglia. In entrambi i casi Castelrotto è stato selezionato come una delle opere prime italiane più interessanti dell’annata.