“Perché non possiamo non dirci repubblicani”, incontro a Senigallia Prosegue la rassegna all'Antonelliana "Perché non possiamo non dirci"

238 Letture Cultura e Spettacoli

Riprende, venerdì 12 gennaio, alle ore 17.30, nella Sala Conferenze della Biblioteca “Antonelliana” di Senigallia, la Rassegna “Perché non possiamo non dirci”, il ciclo di conversazioni promosso dall’Associazione di Storia Contemporanea, ANPI e Scuola di Pace “V. Buccelletti” di Senigallia sui temi attuali del nostro tempo.

La Rassegna è iniziata, sulla suggestione del saggio di Benedetto Croce “Perché non possiamo non dirci cristiani” (1942), lo scorso dicembre con due appuntamenti dedicati all’antifascismo e all’ambiente ed ora prosegue con il terzo, intitolato “Perché non possiamo non dirci repubblicani”. Introdotti da Francesco Spinozzi, professore di Fisica applicata presso l’Università Politecnica delle Marche e componente della Scuola di Pace, conversano Paola Via, professoressa di italiano, latino e geostoria al Liceo scientifico “Medi”, e Marco Severini, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Macerata e presidente dell’Associazione di Storia Contemporanea.

Il tema trattato è quello della cittadinanza repubblicana, considerata nelle sue origini ed evoluzione storica, nel processo di modernizzazione civile svolto nell’Italia contemporanea e nelle problematiche che oggi comporta.

Il quarto e ultimo appuntamento si terranno venerdì 19 gennaio (Biblioteca “Antonelliana”, ore 17.30) e venerdì 2 febbraio (Auditorium S. Rocco, ore 18.00). In seguito le conversazioni saranno raccolte in un libro che sarà distribuito gratuitamente alla comunità il prossimo 2 giugno, nell’ambito della “Festa della pace”.