Bussola Digitale: corsi di alfabetizzazione nei centri di facilitazione digitale delle Marche Gratuiti e rivolti a cittadini di ogni età con necessità di migliorare proprie competenze sul corretto impiego delle nuove tecnologie

179 Letture Cronaca

A scuola di digitalizzazione per acquisire conoscenze su smartphone, social media, posta elettronica, posta certificata PEC, identità digitale SPID e CIE, sistemi di prenotazione online e servizi accessibili dal web, sia pubblici che privati.

Sono partiti, già dallo scorso 14 dicembre, nei centri di facilitazione digitale delle Marche, i corsi di alfabetizzazione digitale gratuiti e rivolti ai cittadini di tutte le età che abbiano necessità di migliorare le proprie competenze sul corretto impiego delle nuove tecnologie, divenute fondamentali nella quotidianità. Undici i primi incontri effettuati nel 2023 – 7 per il corso base e 4 per il corso avanzato – e altri 54 i prossimi incontri in programma, nella settimana dall’8 al 12 gennaio 2024, con lezioni teoriche ma anche esercitazioni pratiche che guideranno gli utenti nell’uso degli strumenti e delle applicazioni di maggior utilità.