Confartigianato e Cna delle Marche intervengono sulla vicenda Aeroitalia – Atim I presidenti Silenzi e Pepa: "Voli aerei, serve continuità"

149 Letture Associazioni

I Presidenti di Confartigianato e Cna delle Marche Emanuele Pepa e Paolo Silenzi intervengono sulla vicenda dei collegamenti aerei dall’aeroporto marchigiano Ancona- Falconara che sta creando gravi disagi al traffico passeggeri tra le Marche, l’Italia e l’Europa.

Confartigianato e Cna rivendicano l’assoluta esigenza che vengano garantiti voli di continuità tanto faticosamente conquistati con il supporto della Regione e dello Stato, per superare l’isolamento della Regione Marche in termini di trasporto passeggeri. Voli di continuità che debbono essere garantiti anche in presenza di un limitato numero di utenti.